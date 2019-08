La Cuenca Neuquina sumó otra autorización para enviar gas a Chile

A pesar de que todavía siguen las bajas temperaturas en gran parte del suelo argentino, el gobierno nacional otorgó una nueva autorización para enviar gas a Chile desde dos áreas de Vaca Muerta operadas por YPF.

De esta manera julio cerró con cinco permisos nuevos de los cuales 3 fueron para la petrolera de bandera y 2 para Pan American Energy.

Se trata de la solicitud de exportación N 48 que, a través de la Resolución 432/2019 publicada en el boletín oficial, se autorizó a YPF a realizar envíos por un volumen máximo de 500.000 m3 por día de 9.300 Kcal/m3.

El contrato tiene vigencia hasta el 1 de mayo de 2020 o hasta realizar envíos por la cantidad máxima total equivalentes a 183.000.000 de m3. El destino será la distribuidora GasValpo Spa ubicada en país vecino.

Las exportaciones serán a través del gasoducto Gas Andes y el precio para el período de inverno es de u$s 6,33 por millón de BTU (MMbtu) hasta el 31 de agosto. A partir de septiembre será de u$s 4,43 por MMbtu y para el período entre octubre de 2019 hasta abril de 2020, el precio pactado será de u$s 3,47.

Si bien lo que se autoriza es a exportar la producción de excedentes de gas natural, los envíos pueden ser interrumpidos para garantizar el abastecimiento interno del país cuando el consumo lo demande.

Las exportaciones de gas superaron los 1.000 millones de metros cúbicos durante el primer semestre del año. En total la secretaría de energía de nación recibió 52 pedidos para realizar envíos a los países de la región sobre todo a Chile.