La deuda y el futuro

Diego Lo Tártaro*

Se concreto la propuesta de pago a los tenedores extranjeros de bonos. No dudamos que va a ser muy difícil su negociación pero entendemos que la propuesta se ajusta a lo que tenemos y podemos ofrecer, que con claridad y honestidad fue expuesta. No vamos a entrar en los detalles ni en su análisis técnico porque no es nuestro propósito, si en lo fáctico, sabemos que por nuestros antecedentes no somos confiables y esto nos va a jugar en contra al momento en que nuestros acreedores analicen y evalúen nuestra propuesta.



¿Qué van a evaluar los acreedores en lo fáctico?

* Son un país potencialmente muy rico, en ultima instancia sabemos que podemos tomar para cobrar, tengamos en cuenta que su debilidad les dificultara decir NO.

* Se toman 3 años para comenzar a efectivizar los pagos, pero dentro de 3 años y 8 meses finalizó el mandato del actual presidente, entonces quienes lo sucedan en la practica dirán, como es habitual en los argentinos ¡No somos responsables por lo que el anterior gobierno hizo y firmo!

* Toman siempre créditos no para el desarrollo y la inversión sino para tirar manteca al techo, es decir todo se va por la cloaca de la corrupción, tienen mucho más que lo que adeudan depositado e invertido en el exterior, lo que firman no lo cumplen, la justicia la acomodan a su conveniencia, conclusión como dijo el ex Presidente del Uruguay Jorge Batlle “Los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último.” y tomemos en cuenta que los uruguayos son quienes más los conocen por vecindad e historia en común

*Son deudores crónicos e incumplidores históricos en consecuencia ¿Que seguridad tenemos que esta vez si van a cumplir? Ninguna. Solo creer en la palabra de quienes nunca la tuvieron, de quienes firmaron y nunca cumplieron

* No conocemos un programa de gobierno que encare con seriedad y realismo todas las variables económicas, financieras y sociales que les permita cumplir con lo acordado, sumemos a ello la ausencia de reformas estructurales del estado, la administración publica, el sistema tributario y la legislación laboral.



En consecuencia: Si a lo ante dicho sumamos que: Si la quita y las condiciones de pago no satisfacen nuestras previsiones y si por tres años no vamos a cobrar un dólar, entonces nos puede resultar más conveniente desestimar la oferta y hacer juicio, lo comenzamos hoy, tenemos de ventaja 3 años para litigar no en tribunales de Argentina sino de EE.UU. y vamos a reclamar el total del capital más los intereses acordados y a ello sumaremos los intereses punitorios más honorarios.



Son indubitables las dificilísimas circunstancias que al gobierno le tocaron en suerte, las dificultades son de una magnitud enorme e impensadas, las objeciones arriba expuestas lo condicionan en la negociación con los acreedores y lo obligan a proceder con sensatez, firmeza y ductilidad, las circunstancias nos indican que estamos ante un virtual default, para revertir esta realidad y comenzar a dar señales de sensatez, calmar temores y demostrar factibilidad en el cobro es necesario no demorar más en tener y presentar un programa de gobierno que encare todas las variables económicas, financieras y sociales, hoy inexistente y contar con una justicia que se atenga a lo que etimológicamente significa y debe ser. Finalmente no esperemos consideración alguna por parte de nuestros acreedores son inversores (estudios de abogados) memoriosos, quienes años atrás ya fueron victimas de nuestros default y litigaron contra nosotros, entonces: “Nuestro Pasado Nos Condena.”



Sr. Presidente, debe tomar el toro por las astas como hasta el día de hoy lo viene haciendo, con señales claras y con el sentido común que lo caracteriza, deje de lado a algunos sectores de su gobierno que pretenden continuar con los antiguos dogmas fracasados, de igual forma ignore a los también dogmáticos opositores que todo ven mal, ambos con su terquedad y sus antagonismos nos llevaron al abismo donde hoy nos encontramos.

Sea solo Alberto Fernández, que es en definitiva a quien los sectores moderados e independientes votaron y le dieron la presidencia, tiene la potestad y responsabilidad de afrontar la tempestad, asumamos que los tiempos se terminaron, de lo contrario la noche se prolongará en el tiempo.



* Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales.(Iader)