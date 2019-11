La falta de recursos humanos sigue afectando a los hospitales de Neuquén

El lunes el Servicio Psicosocial del hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes ingresará en su cuarta semana de medidas de fuerza. Según señaló la jefa del área, Julieta Tarifeño, en el año quedaron vacantes cuatro cargos que todavía no fueron cubiertos. En el hospital de Rincón de los Sauces ocurre una situación similar pero en el sector de enfermería: reclaman que en el mes de octubre se realizaron 53 recargos.

Tarifeño indicó que faltan cubrirse los cargos de tres trabajadores sociales y un psicólogo. Además se pide el pase a planta permanente de un acompañante terapéutico del área infantojuvenil, "que está como monotributista hace dos años".

Tras el silencio del Estado Provincial, las trabajadoras del hospital de San Martín de los Andes fueron a buscar a la ministra de Salud, Andrea Peve, al encuentro de grupos de mujeres que se realizó esta mañana en Junín de los Andes. "Teníamos la información de que iba a ir y fuimos a verla, pero no estaba", comentó.

Manifestó que sólo han tenido comunicación con el Jefe de Zona Sanitaria IV y el subsecretario de Salud, Jorge Nicolás Ninno. "Le acercamos una nota el viernes 8, pero él estaba acá por otra cuestión", relató y reclamó: "Lo llamativo acá es que nosotros tenemos que ir a buscar a las reuniones cuando son ellos quienes deben hacer una propuesta".

Tarifeño resaltó que el Servicio Psicosocial se ha desarticulado, pues son muchas cuatro bajas en un año. Explicó que uno de los cargos quedó vacante en agosto del año pasado porque el profesional se jubiló y luego hubo otra jubilación, una renuncia y un traslado. "Si siempre que alguien renuncia o se jubila se van a manejar estos tiempos se va a desarmar todo lo que venimos trabajando", subrayó.

Las medidas adoptadas consisten en quite de colaboración, sin atención en el servicio, aunque se atienden urgencias por guardia e internación de salud mental. La jefa del área señaló que se debería atender cada situación antes de que desborde, pero sostuvo que con el escaso personal eso no es posible.

El miércoles tienen prevista una reunión con Ninno y el jueves van a participar de la sesión del Concejo Deliberante para visibilizar la situación.

"Sólo falta la firma del gobernador"

La delegada general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Olga Albornoz, del hospital de Rincón de los Sauces afirmó que ya han evaluado a cuatro enfermeros y que para que ingresen a trabajar sólo hace falta la firma del gobernador Omar Gutiérrez.

Por el momento la medida tomada por el personal fue una reducción de tareas: no se atienden los consultorios, ni atienden en los centros de salud. Albornoz indicó que en caso de no tener una respuesta urgente, evalúan profundizar las medidas. Agregó que de todas formas con los 12 faltantes en el área de enfermería, las actividades ya se habían reducido, porque el recurso humano no alcanza a cubrirlas.

Enfatizó que el servicio se sostiene porque se ha recargado a las enfermeras y enfermeros: realizan jornadas de 16 horas periódicamente. "En octubre se hicieron 53 recargos", informó y exclamó que el personal "ya no da más".

Destacó la buena predisposición del director del hospital y responsabilizó a las autoridades provinciales por las demoras en las firmas para ocupar los cargos vacantes.