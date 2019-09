La gestión los une y la política los separa

“La función pública y las políticas públicas de cada secretario en su área no interfieren en nada, podemos compartir una conferencia de prensa, nuestras diferencias son políticas”, dijo Yenny Fonfach al explicar cómo se convive en el gabinete del intendente Horacio Quiroga cuando salen a hacer campaña por diferentes candidatos, ambos alineados con el macrismo y bajo la figura política de Quiroga.



La mayoría de los secretarios municipales está con la candidatura de Marcelo Bermúdez a la intendencia.



El espacio radical, sigue en el macrismo pero en campaña por la jefatura comunal de Juan Monteiro, por Juntos por Neuquén.



“Nosotros no coincidimos en la incorporación de Libres del Sur a la lista de concejales, cada uno hace su campaña luego de los horarios de trabajo, en nuestro caso con Juan Monteiro llevando nuestra propuesta”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social de la comuna.



Agregó que en la recorrida por los barrios hablan con los vecinos de que también “son de Pechi”, pero “no compartimos las prácticas populistas y no tenemos nada que ver con Libres del Sur”.



Consultada si la división no restará votos a Cambiemos, Yenny indicó que “el que cambió la lista -de concejales, con la incorporación de Cecilia Maletti- fue Marcelo Bermúdez porque él es el candidato, no fue Pechi; no estuve peleando 4 años en el Deliberante con Maletti para ir en una lista con ellos, hasta tuve que vetar ordenanzas (sic). No podemos compartir el mismo espacio, no se puede hacer cualquier cosa en política”, sostuvo.

Respecto al respaldo oficial de Quiroga para con la lista de Bermúdez, no así para con el diputado Monteiro, Fonfach dijo que “seguiremos haciendo política en Juntos por Neuquén y por la continuidad del modelo -de Quiroga-, desde el 99 acompañamos a Pechi y siempre va a ser nuestro líder, el que cambió la lista fue Marcelo Bermúdez”, cuestionó.