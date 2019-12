La importancia de usar sillas para niños que sean seguras

Una nueva ronda de resultados del Programa de Evaluación de Sistemas de Retención Infantil, PESRI, fue presentada recientemente con la evaluación del desempeño de seguridad de once Sistemas de Retención Infantil (SRI) vendidos en la región de América Latina.

El objetivo de PESRI es generar conciencia entre los consumidores sobre la relevancia del uso de los SRI, brindar información a los consumidores sobre el desempeño de seguridad y generar información para la lista de referencia de SRI para las pruebas del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP.

Cada SRI es sometido a una serie de pruebas como impacto frontal, impacto lateral y evaluación de facilidad de uso, lo que resulta en una calificación de estrellas. El resultado de las pruebas le permite al consumidor tomar una decisión informada al momento de comprar un SRI.

Sillas hacia el frente o hacia atrás, ¿cuál es la mejor forma de colocarlas para que sean más seguras?



Este año se seleccionaron once productos para evaluar de los mercados de Argentina, Brasil, México y Uruguay, no obstante los modelos también están disponibles en otros países de la región.

Las pruebas incluyen dos modelos para bebés y nueve sillas multigrupo que pueden utilizarse en múltiples configuraciones.

Un buen producto para llevar a los más chicos es fundamental para su seguridad.



Los SRI multigrupo abarcan más de un grupo de pesos y son populares porque son una solución relativamente económica para transportar a los niños a lo largo de varias etapas del crecimiento. Sin embargo, las pruebas muestran nuevamente que nunca alcanzan buenos rendimientos en toda la gama de aplicación.

La mayoría de las sillas del mercado en América Latina son instaladas y sujetas al vehículo con el cinturón de seguridad. Esto hace que sea más probable a que quede mal instalada por holgura o que vaya perdiendo ajuste al transcurrir varios días luego de una instalación correcta.

La mayoría de los vehículos circulando por las calles de la región no están equipados con anclajes ISOFIX, sin embargo, cada vez es más frecuente que los nuevos modelos de vehículos lo ofrezcan como equipamiento estándar.

Los anclajes ISOFIX permiten que el SRI se instale rígidamente al auto y contribuyen a reducir drásticamente el mal uso y la incorrecta instalación y por ende mejoran considerablemente la seguridad.

Los resultados generales están en línea con años anteriores y confirman que los asientos multigrupo pueden comprometer la seguridad.

Sin embargo, un asiento convertible para bebés/ niños pequeños (Joie Spin 360) y dos asientos multigrupo (Kiddo Adapt y Bebesit Supersport) tuvieron un buen puntaje de 4 estrellas. Esos modelos se instalaron utilizando anclajes ISOFIX.

En las pruebas dinámicas se registraron cargas elevadas en el niño, movimientos del dummy indeseables o algunos SRI que colapsaron, lo que resultó en un alto riesgo de lesiones que llevó a puntajes bajos.

Uno de los productos que sacó buen puntaje en las pruebas PESRI.

Varios SRI mostraron fallas serias en el impacto frontal: los arneses del Styll Baby Bebe Conforto, Bb Protect Rodacross, Love 2026, Briccone butaca y Prinsel Matrix se rompieron cuando se testearon, lo que llevó a resultados finales bajos.

La protección contra impactos laterales aún no es legalmente requerida en América Latina. La mayoría de los SRI evaluados ofrecen protección insuficiente o no ofrecen protección en impacto lateral: las alas laterales no están suficientemente dimensionadas y/o el material de relleno es insuficiente.

Las instrucciones para el usuario son un punto de atención. El uso correcto del SRI determina el nivel de protección. Las rutas de cinturón incorrectas, la holgura en el arnés o el cinturón del vehículo, SRI inapropiado (por ejemplo, tamaño u orientación incorrectos) pueden tener consecuencias graves sobre los niños, independientemente de las cualidades protectoras de los asientos cuando se utilizan de manera óptima.

Más info en: www.pesri.org