La indignación de Yanina Latorre por los festejos tras el triunfo de Argentina

Yanina Latorre se encuentra en Miami. La panelista viajó hace unas semanas para vacunarse contra el coronavirus y disfrutar de las playas. Con las restricciones de vuelos que entran al país, Latorre no para de protestar contra la medida.

En ese contexto, luego de que Argentina ganara la Copa América y los festejos se volcaran a las calles, la panelista se expresó una vez más contra el Gobierno.

“¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? Gracias!”, tuiteó Latorre.

Alguien mo podria explicar por q la gente se puede juntar a festejar en el obelisco y los argentinos q estan fuera del pais no pueden volver? Gracias! — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 11, 2021

“Albertico, en el Obelisco no te contagias? Serías tan amable de explicarme, por qué no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”, añadió la panelista en Twitter.

Luego, agregó: “Y hay otro tema que me tiene loca, Albertico: ¿Por qué entran los vuelos privados y los de línea no? Si sos millonario no contagias?”.

El reclamo de Latorre también continuó en Instagram. “No se dejen usar políticamente”, le pidió a los jugadores de la Selección.

Por último pidió por más vacunas. “En Miami hay 70 por ciento de vacunados y hay vida normal. Traigan Pfizer, un país está pendiente de eso”, cerró.