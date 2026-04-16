El Gobierno ordena un nuevo ajuste: los ministerios deberán recortar otro 2% de su presupuesto

En sintonía con las metas fijadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el objetivo de sostener el «déficit cero», el presidente Javier Milei instruyó a los integrantes de su Gabinete a aplicar un nuevo recorte en sus partidas presupuestarias.

La directiva oficial establece que cada cartera ministerial deberá reducir un 2% su presupuesto y un 20% en gastos operativos, como flotas de vehículos y choferes.

La medida, según Infobae, surge como una respuesta preventiva ante la caída de la recaudación que registra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acumula ocho meses de descenso en términos reales. El plan busca blindar el superávit primario del 1,4% del PIB comprometido ante los organismos internacionales.

El rol de Manuel Adorni y los equipos técnicos

La ejecución de esta nueva etapa de la «motosierra» quedó delegada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario coordina el proceso junto a los equipos técnicos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

Cada ministerio deberá presentar un informe detallado a fin de este mes, identificando las áreas y programas pasibles de ser recortados. La intención del Ejecutivo es que los resultados de esta poda presupuestaria comiencen a ejecutarse a partir del mes de mayo.

Tensiones internas en el Gabinete de Javier Milei

La instrucción presidencial generó diversas reacciones entre los ministros. Algunas carteras manifestaron dificultades operativas, argumentando que gran parte del ajuste estructural ya fue realizado durante los primeros dos años de gestión.

Gastos operativos: La orden de reducir un 20% en traslados y flotas oficiales impacta directamente en la logística diaria de los funcionarios.

La orden de reducir un 20% en traslados y flotas oficiales impacta directamente en la logística diaria de los funcionarios. Precedentes: A comienzos de año, Adorni ya había solicitado a sus secretarías una reducción del 20% en la nómina de trabajadores. Según datos del INDEC, la Jefatura de Gabinete pasó de 2.990 empleados en diciembre a 2.524 en febrero.

El ajuste se produce en un escenario de demandas crecientes por parte de diversos sectores. El Gobierno enfrenta presiones por el financiamiento universitario, reclamos de prestadores del PAMI y solicitudes de actualización de subsidios por parte de las empresas de transporte urbano.

Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Guberman, se ratificó que el control del gasto será riguroso para compensar la baja en la recaudación y cumplir con el pilar fundamental del programa económico: el saldo de caja cero.