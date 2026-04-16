La cocina del Impenetrable Chaqueño que traerá la chef Alina Ruiz a la Fiesta del Chef Patagónico

Alina Ruiz es una poeta de la cocina.

Amalgama lo criollo con lo moderno de tal modo que sus platos develan sofisticación, siempre.

Es del Impenetrable Chaqueño: toda una definición.

Alina Ruiz, en una de sus intervenciones en el Alto Valle.

Apostar en estos tiempos es solo para gente apasionada y con mucha garra. Por ello, desde mi lugar como invitada a la Fiesta Nacional del Chef Patagónico solo queda llevar lo mejor de mi territorio chaqueño. Alina Ruiz, chef, emprendedora, consultora y sommelier.

En medio de ese monte, lejano e inhóspito, la chef de renombre nacional creó Anna Restaurante de Campo, donde mixtura la cocina autóctona, el cuidado ambiental, la sensibilidad social y lo gourmet.

Desde ahí, la Colonia El 44, paraje sobre la ruta que lleva al Parque Nacional El Impenetrable, es que viene a la nueva edición de la Fiesta del Chef Patagónico, a realizarse del 1 al 3 de mayo en villa Pehuenia Moquehue. Todo lo que sabe, aprendió y constituye por ser oriunda de uno de los últimos bosques secos subtropicales del planeta, en el norte argentino, lo compartirá una vez más en Neuquén.

Alina ya es conocida en esta parte de la Patagonia: ha venido veces a esta fiesta y además porque ha comando la cocina de la Estancia Lodge Chochoy Mallín en los últimos tiempos.

En la Fiesta del Chef Patagónico dará una clase magistral el sábado 2 de mayo, a las 17:45 en el Auditorio de Clases Magistrales de cocina.

“Llego a esta edición 20 de la fiesta con expectativas altas ya que sé de lo que es capaz el equipo organizador, lo buena gente que son y sumado al imponente marco natural que tiene la Villa Pehuenia Moquehue. Va a ser una gran edición donde “trabajan mucho» y esté yo invitada o no siempre los apoyo porque creo profundamente en este tipo de acciones donde la gastronomía y el territorio son los protagonistas”, afirma a “Yo Como”.

Alina registra que “hemos empezando a mirar más hacia adentro, hacia lo que tenemos en el país, y eso es fundamental. Confío en una gastronomía argentina rica y auténtica. Por ello, esta fiesta, en este contexto, es más que relevante para el sector gastronómico nacional”.

“Mi relación con esta fiesta es de admiración y respeto, principalmente. Es un gran equipo el que año tras año ha confiado en este festival y ese motor los ha llevado a seguir apostando. Apostar en estos tiempos es solo para gente apasionada y con mucha garra. Por ello, desde mi lugar como invitada solo queda llevar lo mejor de mi territorio y compartir en cocina, sabores y saberes con los colegas, alumnos y el maravilloso público de Pehuenia Moquehue”, comenta a este medio en la previa.

Admite que la participación en esta fiesta le permite ver su tiempo recorrido. “Cocino, investigo, formo personas con el objetivo de darle valor agregado a los sabores de mi Chaco Impenetrable, de rescatar recetas olvidadas con materia prima local como frutos de los árboles autóctonos para que mi territorio siga vivo y tenga identidad “estar nuevamente en esta gran festival me permite visibilizar este trabajo, expandiéndolo. Por eso, estimo que esta gran fiesta me da mucho más de lo que yo le pueda dar. Aún así le ofrezco mi compromiso de trabajo y de contagiar en cada paso que pueda dar durante tres días mi amor por la comida de proximidad y de km0 ya que creo que eso nos enseña sobre donde estamos parados”.

Dicho esto, promete que combinará en la Fiesta del Chef Patagónico los productos de monte y de las montañas desde sus sabores y cultura como la cocción en barro y la trashumancia.

Fotos: Sofía Bruner