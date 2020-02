La jueza Ragusa consideró legítimo el reclamo de los internos del Penal 3 de Bariloche

"Los reclamos de los internos son legítimos. El edificio es absolutamente inapropiado para la función. No estoy inventando nada". De esta forma, se refirió la jueza de Ejecución Penal Sandra Ragusa al reclamo por parte de un grupo de internos del Penal 3 ayer por la tarde que terminó con la toma de rehén de un empleado policial.

El reclamo se centró en las raciones de comida, la falta de talleres y de tratamientos. "Los talleres no se les dan no por falta de voluntad sino porque no hay dónde", recalcó Ragusa.

Admitió que pese a la legitimidad del reclamo, los internos "no eligieron la mejor manera". Aclaró que "en ningún momento fueron violentos y pese a que fue innecesario poner en riesgo la vida de cuatro trabajadores no los lastimaron y luego de las tratativas, lo liberaron (al rehén) voluntariamente".

Ragusa compartió la preocupación de los internos. "24 hombres jóvenes no pueden estar en una celda sin hacer nada. No socializan. No le sirve a la sociedad. A nadie", planteó la jueza.