La justicia investiga a una municipal de San Martín por romper la cuarentena

El cónyuge de una agente municipal de San Martín de los Andes volvió de Neuquén capital el 13 de agosto. Al haber estado en una localidad de riesgo, le correspondía cumplir con la cuarentena obligatoria por 14 días a todo el grupo conviviente. De todas formas, la empleado volvió a trabajar algunos días antes y, por ello, las autoridades decidieron cerrar el Palacio Municipal, de manera preventiva. Además, el fiscal jefe Fernando Rubio actuó de oficio e inició una causa contra la agente, por incumplir las medidas sanitarias.

El secretario de Gobierno, Marcelo Sanchez, explicó que desde el área de Zona Sanitaria IV le informaron al intendente sobre el incumplimiento del aislamiento social obligatorio por parte de una de sus empleadas. En una reunión ayer, el jefe comunal decidió cerrar el Municipio "de forma preventiva", hasta que estén los resultados del hisopado que se le hizo a la agente. Según indicó el funcionario, estarán listos entre hoy a última hora y mañana.

"Esto sigue siendo chico", comentó Sanchez haciendo referencia a que en San Martín de los Andes la mayoría de las personas se conoce: "los vecinos se dan cuenta de quienes incumplen la cuarentena". Aunque las versiones viajen de boca en boca, además de los rumores, las autoridades cuentan con los registros documentados de quiénes son las personas que provienen de lugares de riesgo y, por protocolo, deben realizar el aislamiento obligatorio.

"Acá está todo registrado. Zona Sanitaria va y los notifica sobre el aislamiento", afirmó el secretario de Gobierno. Explicó que además del registro, también se controla que la medida se cumpla adecuadamente. Fue así que el personal de salud advirtió que la empleada municipal había violado la cuarentena.

El Municipio tomó la medida preventiva de cerrar el establecimiento, pero la fiscalía fue por más y le inició una causa penal a la agente. El fiscal jefe actuó de oficio y comenzó una investigación en su contra.

Sanchez indicó que la fiscalía entrevistó a dos compañeros que participaron de una reunión con la empleada municipal. "Por ahora lo que tenemos sobre firmes es que fue notificada del aislamiento por el contacto con su marido y que, ese mismo día y en dos oportunidades, no sólo fue a trabajar sino que participó de dos reuniones", contó Rubio al medio local Realidadsanmartinense.

"En todo lo que tenga que ver con incumplimiento de las medidas, la fiscalía ha intervenido en todos los casos, para el resguardo de la salud", dijo Jofré respecto a la acción del fiscal jefe. "No hay nadie que desconozca que, viniendo de otras localidades, hay que hacer la cuarentena", agregó.

El secretario de Gobierno informó que no prevén sumariar a la empleada municipal, ya que no se relaciona a un asunto interno. "Es más bien una causa penal. Ella cometió un delito, no incumplió su trabajo", enfatizó.