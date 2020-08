Rioseco no pudo viajar a San Martín porque lo frenaron en el control de Junín

El exintendente de Cutral Co, Ramón Rioseco estuvo ayer, junto a la mujer que trasladaba, entre las 16.30 y las 17 en el control que está ubicado en el acceso norte de Junín de los Andes, en la Ruta 40 y su intersección con la provincial Nº 23. El personal de Defensa Civil le explicó que no estaba dentro de los rubros esenciales autorizados al paso y tampoco cumplía con los otros criterios con los que explicó su viaje.

“Se le pidieron los permisos y el motivo del viaje y el señor (Ramón) Rioseco adujo que llevaba una ciudadana extranjera, desde Buenos Aires hacia San Martín y que se mudaba”, explicó el subsecretario de Defensa Civil, Norberto Cares.

Entonces, se le consultó sobre la ocupación y respondieron que era fotógrafa. “No entra en lo esencial así que se le comunicó que al no tener domicilio en la microrregión sur y al no tenerlo acá la señora tampoco no iban a poder ingresar”, acotó.

El funcionario contó que Rioseco permaneció alrededor de dos horas en el sector, y mantuvo una serie de comunicaciones telefónicas. Sin embargo, al no contar con las autorizaciones correspondientes ni tampoco ser servicio esencial el que prestarían en San MArtín, no se les permitió continuar viaje.

"Dieron la vuelta y se retiraron porque acá se trata de un tema de salud", aclaró el funcionario. Indicó que en otras ocasiones ocurrieron situaciones similares con funcionarios locales y provinciales, que intentaban pasar sin justificación.