La mujer policía de Huincul pidió perdón y dijo que no tuvo intención de matar

“Quiero pedir perdón, a su familia, a su mamá”, declaró ayer envuelta en llanto Magalí Hernández, acusada por el homicidio de su pareja Dante Biazetti. “No lo vi, no lo vi”, logró decir después.

Magalí habló ayer por primera vez ante el jurado popular. En su breve declaración, pidió perdón a la madre y a la familia Biazetti, a su propia familia y dijo que no quiso matar. Con su palabra se cerró la ronda de testigos y hoy es el turno de los alegatos de clausura.

Después, el jurado de seis mujeres y seis hombres recibirá las instrucciones y pasará a deliberar hasta obtener un veredicto. Si la declaran responsable podría recibir una pena de prisión perpetua.

Ayer, cuando ya se había escuchado el último testimonio de un perito, el defensor público Diego Simonelli –junto a Vanessa Macedo Font- anunció al juez técnico Diego Chavarría Ruiz la intención la acusada de declarar sin responder preguntas.

Hernández está acusada del delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en calidad de autora.

Fue la primera vez en todo el proceso que se escuchó su palabra, aunque atravesada por un llanto que hizo –por momentos- casi inentendibles sus palabras.

En los menos de cinco minutos que habló, Magalí pidió perdón. “Pido perdón a la familia, pido perdón a la mamá”, sostuvo. Un poco más adelante, indicó que “no lo vi, no lo vi” y recordó que esa tarde “mi hija se quedó conmigo porque él forcejeaba y ella me abrazó el cuello y yo no la solté, no la solté”. “Quiero pedir perdón y que yo realmente no lo vi”, insistió.

En una de las audiencias de la semana se había escuchado la voz de la acusada, a través de un mensaje de audio que expuso uno de los peritos que analizaron los teléfonos celulares de la pareja.

Víctima de violencia de género

Ayer, en el primer tramo de la audiencia declararon una psicóloga y un psicólogo, explicaron que tras las entrevistas con Magalí, después de ocurrido el homicidio el 8 de octubre de 2019 en el barrio Central de Plaza Huincul, pudieron establecer que es una persona que sufrió violencia de género, tanto en su familia de origen como en su vida de pareja con Biazetti.

“Ella, a mi entender, es una víctima de violencia”, respondió la licenciada Alejandra Ortiz. Su inserción en una institución verticalista y sin posibilidad de discusión, donde obedecía y fue considerada como buena en su trabajo, también fue un condicionante.

En tanto, otro psicólogo dijo que Magalí “no se presenta como víctima de violencia, sino de una pareja que tenía posibilidades de seguir junta y con proyectos que tenían en común. Es lo que suele ocurrir en muchas situaciones de violencia de género, a pesar de que el entorno le sugiere otras alternativas no pueden salir”.

La secuencia del hecho

Por otra parte, el profesional explicó ante el jurado que Magalí le relató que el día del hecho hubo una discusión con su pareja, que terminó en un primer momento con una agresión física de parte de Biazetti hacia ella.

Después, el hombre decidió retirarse llevándose a su hijo. Ella quedó con la nena más pequeña. Pero Biazetti regresó e intentó entrar.

Ella fue hasta el dormitorio, sacó el revólver del ropero y se dirigió hasta la ventana de la cocina para buscar un ángulo de disparo intimidatorio. “No tenía en su visión a Dante y se da cuenta porque lo escucha a él decir unas palabras o quejarse. Ahí salió y observó que estaba claramente herido”, indicó el profesional.

Hubo otras declaraciones de otros peritos. La audiencia de hoy, según anunció el juez técnico Chavarría Ruiz, comenzará a las 9:30 con los alegatos de clausura de la fiscalía a cargo de Sandra González Taboada; la querella que conforman Matías Cenci y Angélica Muñoz y los defensores públicos, Simonelli y Macedo Font.