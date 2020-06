La Peña: la pandemia lo hizo posible, el streaming llegó al folclore

Imaginar el folclore fuera de sus ámbitos históricos y tradicionales resultaba lejano. No había modo de pensar que la música llegara de otro modo que no sea a través de un festival, una peña, un acto escolar o un disco.

La tecnología y el folclore siempre se tradujo en una relación tirante, como la que se dio cuando hubo que incorporar el bajo y la batería. Es que todo se veía como ajeno al género, habituado al encuentro personal y sin más lujos que una guitarra y un bombo.

Pero fue incorporando alternativas que le dieron calidad al sonido y la posibilidad de llegar a donde antes no se llegaba. Pensar en una batería era visto por algunos exponentes como extranjerizar el folclore. La batería no es nuestra, decían algunos, el bajo tampoco. Y si hilamos fino tampoco la guitarra lo es.

Pero el debate pasó con los años a segundo plano, tanto que sólo quedaron unos pocos que se animaron a seguir aferrados a las viejas costumbres.

Si ese escenario era complejo, peor aún lo es con las nuevas tecnologías que permiten llegar a cada hogar.

Sin embargo, algunos se animaron y tuvieron mejores respuestas que las esperadas. Lo hicieron por streaming y les fue muy bien. Largaron Los Nocheros con “Tiempo de amor”, que habían hecho hace poco tiempo una prueba y esta vez hubo un 20% más de espectadores

El 18 de julio se presentarán con “Ven por mí”, estimulados por los resultados conseguidos.

“Fue un momento hermoso de nuestro segundo disco de hace muchos años. La gente pudo escuchar las canciones y un par de temas nuevos. Estamos felices”, dijo a Cadena 3 Kike Teruel.

Soledad Pastorutti, fue otra de las que rompió el molde y se animó al streaming. El fin de semana pasado ofreció su primer show con esta modalidad, con su trabajo “Identidad”.

Tuvo miles de espectadores, la mayor parte de Argentina, pero también de España, Italia, Israel, Uruguay, Chile Bolivia, Perú y México.