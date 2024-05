Luciano Pereyra y Abel Pintos harán historia juntos en el Luna Park

Luciano Pereyra y Abel Pintos son los cantantes melódicos argentinos más escuchados de los últimos años. Los dos cuentan con un largo recorrido en el camino de la música, grandes reconocimientos en venta de entradas y premios, y un enorme fandom cada uno. Sus seguidores son tan pasionales que incluso en algún momento los pusieron en veredas contrarias y se pelearon en redes sociales como un River-Boca, un Tini-Lali o un Los Redondos-Soda Stereo.

Sin embargo, Luciano y Abel son grandes colegas y amigos y ahora aprovecharon su talento y el amor de su gente para lanzar una canción y una seguidilla de conciertos en conjunto. El tema, que ya salió, con videoclip incluido, se titula Es ahora y fue compuesto por ambos junto al productor Rodolfo Lugo. Las fechas serán en el mítico estadio Luna Park en noviembre y por ahora serán diez funciones.

En las primeras horas después de su lanzamiento, Es ahora marcó cifras récord de visitas y descargas y continúa en alza para posicionarse como un hit. Actualmente tiene más de un millón de reproducciones y se ubica segundo en las tendencias de YouTube. A apenas minutos del estreno, los artistas anunciaron que las fechas que harán en el Luna Park también llevarán el nombre del tema, Es ahora, haciendo referencia a que ya era hora de que hicieran algo en conjunto.

«Esta canción me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, es ahora«, declaró Luciano Pereyra en el comunicado oficial del tema. «Existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez pero que cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón», contó Abel sobre lo que querían expresar con la canción, y agregó: «Cuando eso sucede, uno se dice: es ahora«.

Las fechas de Es ahora, que tal vez también podrían convertirse luego en una gira, significan algo histórico para las carreras de ambos y para la música argentina en general. Es la primera vez que tanto Abel como Luciano se unen a otro artista en un mismo show, y también algo poco común en nuestra cultura. Una comparación podría ser el disco y la gira que hicieron juntos Joaquín Sabina con Fito Páez, o Joaquín Sabina con Joan Manuel Serrat.

En cuanto al show, se espera que suenen hits de ambos artistas pero cantados por los dos. También se podría especular con la salida de un disco en vivo después de los conciertos y, por supuesto, allí será donde suene por primera vez en vivo el single Es ahora.

Las fechas del Luna Park serán el 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 24 de noviembre de este año. Las entradas saldrán a la venta este viernes 17 de mayo por Ticket Portal.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.