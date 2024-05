Máximo Kirchner llamó a una marcha al Senado el día que se trate la Ley Bases: «Con banderas argentinas»

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reapareció en público en una entrevista para un canal de streaming. Se despachó con fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei y convocó a una marcha para el día que se vote la Ley Bases en el Senado.

“Tenemos que convocar todos en rechazo a la Ley Bases el día de la votación. Vayamos todos con banderas argentinas, para actos políticos tenemos los nuestros”, afirmó el legislador. Y dijo que desde su espacio se «movilizarán todo lo que pueden»

Al margen de la coyuntura, uno de los ejes de la conversación fue la disputa puertas adentro del peronismo. En medio de la escalada de tensión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el llamado a elecciones en el PJ bonaerense que lidera, Kirchner aseguró que “no hay interna, se inventa y siempre hay un par de vivos que quieren sacar algún provechito”.

En la misma línea, el diputado se refirió al rol de los funcionarios bonaerenses que son parte de La Cámpora. “Yo los veo a todos al lado del Gobernador. Se han inventado historias, pero la realidad marca otro paso”, manifestó. Y agregó: “Hay debates y discusiones sí, pero hay en todos lados. Es como si me dijeran que cada vez que discuto con Cristina estoy peleado”.

También le respondió a quienes lo critican a él y a la exvicepresidenta, Cristina Kirchner. “Alguno que otro dice ‘otra vez sopa’ cuando aparece Cristina… ¿por qué no ponés la cara y peleás alguna vez por algo? En vez de andar haciendo giladas para el Twitter. No es joda esto”, reclamó el diputado nacional. Y aseveró: “Todos los dirigentes que chamuyan, después arrugan, no se bancan una. Y se han valido de Néstor y Cristina para ganar intendencias. Y después se hacen los distraídos”.

Máximo Kirchner convocó a elecciones en el PJ bonaerense

Máximo Kirchner convocó a elecciones en el PJ de la provincia de Buenos Aires para el 17 de noviembre y abrió el juego para que se presenten todos los candidatos que quieran disputar la presidencia del espacio provincial, incluso aquellos que reclamaban los comicios.

En este sentido la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le envió un fuerte mensaje a la interna: “Todos los que pedían elecciones en el PJ tienen que presentarse, Fernando Gray fue al Congreso Nacional del PJ y dijo que quería elecciones, ahora que le damos elecciones se deberían presentar todos lo que lo han planteado”.

De parte de la Gobernación el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo en declaraciones a la prensa, sobre la convocatoria a elecciones en el PJ bonaerense: “Soy miembro del consejo partidario y me enteré por Twitter”, y calificó de “extraño” el comunicado: “La reunión del consejo nacional es el martes y no teníamos conocimiento de que hubiera una determinación en ese sentido”. Destacó que “la realidad pasa por otro lado” pero dijo que “la política tiene un interés en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido”.

Con información de TN