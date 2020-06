La Peña: una charla con ruedas, pedales y la bici soñada

El debate surgió de la nada y tenía que ver con ruedas, con pedales, con asientos y mecanismos oxidados. En un rato entre amigos pudimos reconstruir una pequeña porción de la historia de las bicicletas, esa compañera silenciosa que tantas alegrías nos dieron y que a tantos lugares nos llevaron.

Saltó uno y recordó su vieja Aurorita de color amarillo metalizado. Un lujo para la década del 70, cuando las bicicletas plegables se imponían. Se podían guardar en el baúl del auto, pero eran demasiado pesadas a la hora de las grandes salidas en bici.

Los más pudientes tenían una moderna, para esa época, bici Toyama cross. Simulaba un tanque de combustible, tenía amortiguadores y manubrio alto para andar más cómodo. Y por si con eso no alcanzara, tenía un asiento largo, tipo banana con respaldo en el que fácilmente se podían sentar dos niños, aunque estaba pensado para uno solo muy cómodo.

Claro, la charla se fue abriendo y no faltó el que contó que su padre tenía una Hispano France, bicicleta de carrera líder por excelencia durante muchos años. Sus cuadros tenían una identificación muy clara y unas banderitas muy pequeñas de Francia y España. Pero esa bici, si tenía todos los elementos de competición, era cara. No estaba al alcance de todos, tal como ocurría con las Bianchi italianas que tenían su característico color verde claro y que venían con todos sus accesorios de aluminio.

Una maravilla, livianas y preferidas para correr profesionalmente.

En el medio estaba una marca local, Indarciclo, una bici un poco más pesada, más modesta, pero igualmente buena para correr. Era más barata, pero irrompible.

La charla de amigos duró un largo rato y no faltó quien recordara que en el garage de su abuelo todavía estaba colgada una bicicleta de media carrera. ¿Qué era la media carrera?, las bicis que parecían de competición, pero que en realidad eran de paseo con algunos parecidos.