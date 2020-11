La Red Rionegrina de la Tercera Edad cumple sus Bodas de Plata

Bailan, cantan y cuentan sus vivencias en los encuentros desmitificando el avieso encasillamiento de que forman parte de un sector pasivo. Nada de eso, porque estos abuelos han pasado momentos vivificantes formando parte de un amplio espacio que se llama Red Rionegrina de la Tercera Edad.

Este voluntariado acaba de cumplir 25 años de trabajo comunitario con los adultos mayores de la provincia de Río Negro. En forma virtual, obligados a resguardar por la pandemia causada por el coronavirus, casi 8.000 personas participaron del festejo llamado el “Abuelazo Virtual”.

Un 4 de noviembre de 1995, Rodolfo Artola (P) fundó, quizás sin saberlo, uno de los movimientos sociales más reconocidos al descubrir que muchos adultos mayores no sabían qué hacer con todo su tiempo libre luego de jubilarse e incluso muchas veces la jubilación se tornaba un golpe emocional inesperado y difícil de asimilar en muchas personas que comenzaban a recorrer esa etapa. Su sobrenombre era “Picho”.

A través de encuentros recreativos gratuitos y jornadas de turismo accesible, Artola conformó un equipo de coordinadores locales voluntarios en toda la provincia que se encargaban de difundir y organizar las actividades comunitarias.

En el año 2009, Artola falleció y por pedido de los integrantes de la Red, fue su hijo Rodolfo quien siguió al frente.

De ahí en adelante, el amplio grupo buscó mejorar la calidad de vida de los adultos mayores auto válidos a través de reuniones masivas, viajes a diferentes puntos del país, campañas solidarias, ferias artesanales y todo tipo de actividades comunitarias gratuitas que mantuviera a los adultos mayores activos.

Este movimiento social fue reconocido por la Legislatura de Rio Negro y las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, por su labor y además por ser la única en su tipo en todo el país.

“No queríamos renunciar a la idea de celebrar estos 25 años de trabajo social, a pesar de la pandemia y se nos ocurrió esta forma de hacerlo en forma virtual”, destaca Rodolfo Artola (H), actual coordinador general a la espera de que algún día, más adelante, se puedan reanudar actividades presenciales.

Enumera que “son muchos años de logros y sacrificios. Muchos esfuerzos de un grupo que jamás se rindió en tantos años y siguió luchando por el mismo propósito, intentar mejorar la calidad de vida de otros seres humanos”.

Se muestra “orgulloso de la red y agradecido de los permanentes reconocimientos y demostraciones de afecto” aunque advierte que “tenemos que seguir cuidándonos y tener paciencia, vamos a volver con todo, no vamos a bajar los brazos, (porque) somos la RED, orgullo rionegrino”.

Las voces de los mayores

Jacqueline Loyer, coordinadora de jubilados del Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro: “Con la red hemos conocido lugares maravillosos, hemos bailado, y la tarea de Rodolfo (H) ha sido gratificante. Estamos muy agradecidos lo que hizo por nosotros, y estamos esperando que pase esta pandemia para volvernos a encontrar porque extrañamos mucho las excursiones. Somos agradecidos con la realidad pese a que somos relativamente nuevos desde Viedma. La tarea de Rodolfo es muy valedera y creo que es para personas especiales. La red es impresionante de los beneficios que brinda y como se disfruta, y para que la gente que no conoce la red: es lo más”.

Clara Gentile, presidenta del Centro de Jubilados de Viedma: “Es excelente la obra de bien que hace la red como caminatas, bailes, cenas, viajes y un montón de formas para distraer a la gente grande, y valoramos muchos, y espero que muchos más 25 años, y que sigan los éxitos”.

Susana Illia, coordinadora de la red en Ingeniero Huergo: “Hoy, la red está de fiesta virtual cumpliendo 25 años y todo el equipo trabajamos ad honorem. La tarea la realizamos con mucho placer y no resulta fácil sacar a los abuelos de su sedentarismo y mostrarle que todavía se puede. Los encuentros o ‘abuelazos’ son maravillosos, y poder juntar 800 personas en un salón o club que nos prestan con aportes de algunos intendentes como el caso de Huergo, sin esa ayuda no podríamos realizarlo. Todo lo que hacemos es que el adulto mayor lo disfrute y se sienta contenido”

Marta Morales, coordinadora de la red en Cervantes: “La red le cambió la perspectiva de vida a los abuelos. Ahora se ríen, hacen planes de viajes, tienen metas de vida, somos amigos. La red es una gran familia en Cervantes, y doy gracias a Dios por estos 25 años de la red”.

Luis Arias, coordinador de Roca: “’Picho’ me daba un listado de gente de toda la zona que todavía lo conservo, y como secretario organizábamos viajes. La red es parte de mi vida porque en 2004 tuve un momento muy trágico cuando mataron a mi madre, y pasaba por un momento depresivo, y tuve la suerte de estar con ‘Picho’ y con la gente de la red, y me fui metiendo, y eso me ayudó a sobrellevar ese mal momento. Hoy para mí es un orgullo enorme (se emociona) pertenecer a esta familia, y lo nuestro es sin fines de lucro para tratar de sacar del ostracismo de la casa a la gente, y que se divierta. Sabemos que la gente grande tiene los tiempos más cortos".

"Ahora en pandemia yo tengo contacto con todos pero gracias a la tecnología me encargo de llamar en forma periódica a mi gente de Roca para ver cómo está porque algún tuvieron operaciones, pasan malos momentos, y trato de llevarle una palabra de amistad que hemos logrado con el correr de los años, y tratamos de buscar que la pase lo mejor posible. Le aconsejamos que se cuide porque nuestra gente es muy grande (de edad) y de riesgo, pero que sean felices, que canten, que bailen, que rían, y que se cuiden y sean felices”.