La Regata del Río Negro estrenó etapa con nuevos ganadores

Lo de ayer quizás haya sido una deuda saldada con una localidad que siempre vio pasar la Regata del Río Negro desde sus costas, pero que nunca tuvo la boya amarilla de la llegada encallada en la orilla.



El contexto de pandemia que tuvo como consecuencia una preparación a medias por parte de los palistas, obligó de alguna manera a los organizadores a dividir la histórica etapa entre Roca y Regina en dos. Así las cosas, el segundo parcial corrido ayer, por primera vez tuvo su punto de arribo en Ingeniero Huergo.

“Era una deuda que teníamos con la gente de Huergo, que siempre vio pasar la carrera, pero nunca fue sede de etapa. Nosotros solíamos hacer una parada ahí porque era más o menos mitad de recorrido entre Roca y Regina. El intendente Miguel Martínez siempre nos brindó su apoyo y esto es una manera de retribuir todo eso”, aseguraron desde la organización de la travesía.



La respuesta de la gente fue increíble. De por sí el balneario suele estar muy concurrido un día domingo y en verano, pero la llegada de la Regata amplió la convocatoria.

Los primeros ganadores que inscribieron su nombre en esta etapa inédita fueron Julián Algañaras y Gastón Figueroa, quienes habían finalizado terceros en el parcial inicial. Al ser una etapa más corta que lo habitual, los principales exponentes de la categoría elite llegaron pegados y esta vez en el sprint final fue para los representantes del Náutico Luis Piedra Buena.



“Esta muy bien que se haya dividido la etapa. Un parcial largo no lo sienten los cinco o seis botes de punta que están muy bien preparados. Sí lo sienten los K1, los Travesía… Un etapa tan larga te rompe para el resto de los días. Está muy bien hecha así”, declaró Algañaras a Río Negro cuando bajó del bote N°9. A pesar de ganar ayer, Julián descartó candidaturas y advirtió: “por mi experiencia te puedo decir que hasta no llegar a Viedma no está nada dicho”.



En segundo lugar arribaron Damián Pinta y Facundo Lucero, quienes por ahora comandan la clasificación general.

Hoy se correrá la tercera etapa, la más corta de la Regata con apenas 20 kilómetros de recorrido. Tal como la de ayer, el parcial hará su estreno en la travesía y unirá Huergo con el Balneario de la Isla 58 de Villa Regina.

Historias y relatos entre la boya y la orilla

Hugo Cabrera y Valentina Ruiz Díaz son los jueces que llegaron de la Federación Argentina de Canoas (FAC) para fiscalizar la Regata del río Negro, y de entrada mostraron mano dura penalizando al final de la primera etapa a la mayoría de los palistas por no respetar las pautas de partida.



Los jueces de la FAC en primer plano, durante la llegada de la segunda etapa a Huergo.

FOTO: ANDRES MARIPE

“La exigencia está en hacer cumplir un reglamento. Se les explicó en la reunión de delegados cómo había que comportarse en la largada, que en este tipo de pruebas es en movimiento, que tiene dos voces de largada. Una vez que se emitió la primera, no se puede palear y sólo hay que dejarse llevar por la corriente, sin meter la pala en el agua, que es lo que se sanciona. Cuando se emite la segunda voz, recién ahí se puede remar”, explica Cabrera.

Al parecer los palistas aprendieron la lección porque ayer no hubo sanciones.



Los jueces son los que certifican además que las medidas protocolares se cumplan tal lo pautado, antes y después de cada etapa. “Se controla el ingreso al vallado de los participantes, donde se le mide la temperatura a cada uno etapa por etapa. Hay un sector de ingreso y otro de egreso”, cuenta Cabrera.

La FAC venía siguiendo paso a paso sobre la decisión del Club Náutico la Ribera de realizar la prueba y ya había activado un protocolo que estaba habilitado a partir de febrero. Cuando se hizo el anuncio a través del gobierno provincial de hacer la Regata, se decidió aplicarlo aquí ya que es la primera prueba del año.

Esta vez la Regata no terminará en el Paseo de los Palistas



La ministra de Turismo y Deporte, Martha Vélez y el secretario de Deporte, Diego Rosati se reunieron con Roque Ressler, presidente del club Náutico La Ribera y definieron que en esta edición la Regata arribará a las inmediaciones de la institución organizadora del evento y en horas de la mañana.



La principal diferencia con las ediciones pasadas será que los competidores finalizarán su participación al llegar al Náutico, donde se establecerá un aforo para evitar la conglomeración de personas. Además, habrá un protocolo específico para la entrega de premios.

“Históricamente la llegada final de la Regata fue el Paseo de los Palistas, pero decidimos que sea la sede del club Náutico La Ribera, donde por protocolo vamos a tener todo cercado. No va a ser como otros años la premiación, pero vamos a priorizar el cuidado de todos, principalmente de la gente que se va a acercar a las márgenes del río”, anticipó Ressler.

De esta manera los palistas partirán desde San Javier el sábado 23 para la última etapa alrededor de las 8.30 para llegar al Náutico La Ribera aproximadamente a las 11:00.

Todos los ganadores de la segunda etapa, categoría por categoría

K2 senior: Julián Algañaraz - Gastón Figueroa.

K2 junior: Julián Salinas- Martín García.

K2 master A: Guille Beacon - Santiago Gentile. (foto)

K2 Mixto: Héctor Jiménez - Lorena Ramos

Guillermo Beacon y Santiago Gentili a a la llegada de la segunda etapa.

FOTO: ANDRES MARIPE

K1 senior: Agustín Jadull.

K1 master B: Juan Carlos Pacheco. (foto)

K1 “5,20” : Cristian Illuminati

K1 damas: Valentin a Kees

K2. Travesía Cab. A: José Huenulaf-Cristian Frasse

K2. Travesía Cab. B: Guido Antonelli - Elías Rodríguez

K2. Travesía Cab. C : Pierino Porrino - Fernando Allende

Juan Carlos Pacheco se quedó ayer con la categoría master B. FOTO: ANDRES MARIPE

K2. Travesía Cab. D: Roberto Bustos- Nelson Vega

K2 Trav. damas: V. Leonarhdt- María Flores

K2 Trav. mixtos A: Paula Gadano- Juan Schilling

K2 Trav. mixtos C: María Mare - Alberto Silveira (foto)

María Male y Andrés Silveira, ganadores en K2 Travesía Mixtos C. FOTO: ANDRES MARIPE