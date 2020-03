La televisión argentina en tiempos de pandemia

Primero fueron los cruceros varados en medio del océano, ladrones de alcohol en gel en La Matanza, famosos en cuarentena, desabastecimiento en supermercados y, desde el viernes, las calles semi vacías y el operativo de control de circulación en rutas y calles de toda la Argentina son algunas de las noticias que colonizan la televisión en vivo en tiempos de coronavirus.

Desde que apareció, en diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, hasta que se detectó el primer caso en Argentina y luego la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, el 11 de marzo pasado, el coronavirus y sus consecuencias (locales y globales) fueron invadiendo la programación en vivo hasta convertir las pantallas en un continuado monotemático inevitable.

Atendiendo a recomendaciones y medidas cada vez más estrictas del gobierno nacional y con pocos móviles en la calle, los envíos de noticias e información general oscilan entre videollamadas con argentinos varados en el mundo, entrevistas a médicos, funcionarios o especialistas desde el piso, sus oficinas o domicilios y material que circula por redes sociales.

La mayoría de los canales de aire y grandes productoras implementaron un organigrama de emergencia que consiste en reducir la cantidad de invitados, móviles en exteriores y rotación de panelistas.

En el caso de los afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), los mayores de 65 años fueron licenciados, al igual que las madres de niños en edad escolar y el resto tiende a trabajar de manera rotativa.

En El Trece y en paralelo al conflicto con “Separadas” se debió convencer a Mirtha Legrand de que permanezca en su hogar y que sus ciclos sean conducidos por su nieta Juana Viale del Carril.

Juana Viale reemplazó a su abuela Mirtha Legrand en la conducción de los clásicos almuerzos.



En Telefe siguen al aire ciclos con participantes como “El muro infernal” o “Bake Off Argentina” porque son programas que están grabados con anterioridad.

Además de liberar a la totalidad del personal para que trabajen desde sus casas, la emisora de las pelotitas modificó su grilla matutina al dejar de emitir “Casados con hijos” y sumar una edición especial del noticiero “#JuntosPodemosLograrlo”.

En el caso de América, solamente Moria Casán conduce vía Skype desde su casa en Parque Leloir y “Pasión de sábado” se grabó sin público y sin amigos ni familiares por decisión de la productora Ser TV.

Kuarzo, una de las productoras de mayor actividad con nueve programas al aire en diferentes canales y la totalidad de la producción de Net TV, la señal de Editorial Perfil, extremó los cuidados.

“Respetamos los cuidados que dictan los expertos, tratamos de invitar a los mejores epidemiólogos como Pedro Cahn y Daniel Stamboulian y advertimos a panelistas y conductores sobre los cuidados a la hora de informar”, explicaron a Télam desde Kuarzo.

“También organizamos rotación de panelistas, que se guarden las distancias y restringir las visitas a los estudios”, ejemplificaron antes de sumar los casos con nombre propio de Silvina Luna en “Pampita online” y Luciana Salazar en “Polémica en el Bar”, quienes participan en esos ciclos pero desde sus domicilios.

Kuarzo también suspendió las grabaciones de la ficción “El mundo de Mateo” que generaba en convenio con la Televisión Pública.

Entre los cambios en las grillas en la TV Pública el programa la “#QuedateEnCasa” acompañará a las familias de lunes a viernes de 18 a 20 con Cata D’Elía, Juani Velcoff Andino y Sergio Goycochea. El envío tiene como columnistas al ambientalista Máximo Mazzocco, la humorista Laila Roth, la economista Candelaria Botto y el periodista Lautaro Torres.

En materia informativa el noticiero central de la La TV Pública amplió su horario entre las 20 y las 22 con la conducción de Ariel Senosiaín, Gabriela Previtera y Diana Zurco y la participación periodística de Lucía Aisicoff (política), David Cufré (economía), Ayelén Oliva (internacionales) y Pablo Tiburzi (deportes).

En el caso de El Nueve anunció una modificación en su oferta del fin de semana para agregar ediciones especiales del informativo “Telenueve”: hoy saldrá al aire de 14:30 a 17 y de 22 a 0, mientras que el domingo las emisiones serán de 14:30 a 17 y de 23 a 0.

Lo que dejó el conflicto entre Suar y el elenco de "Separadas"

La pandemia de coronavirus golpea duramente a la tevé local ya que obligó a la interrupción de “Separadas” (El Trece), la única tira argentina al aire, cortó las grabaciones de otras ficciones como “El Marginal 4”, “El Tigre Verón y “El mundo de Mateo” y estuvo a punto de generar un paro total de actividades.

Además y en el caso de algunas emisoras tuvo consecuencias de tipo sindical, ya que sus gerencias artísticas se enfrascaron en una disputa con la Asociación Argentina de Actores (AAA) y con el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) que incluye a técnicos, maquilladores, iluminadores y sonidistas.

En respuesta a una polémica pública, el responsable de programación de canal Trece, Adrián Suar, suspendió las grabaciones de la ficción “Separadas”, por lo que la tira ya no se emite y volverá después de que se reanuden las filmaciones.

Polka anunció que también se frenaron las grabaciones de la segunda temporada del unitario “El Tigre Verón”, encabezado por Julio Chávez, y en la productora analizarán en la primera semana de abril cuándo retomar las grabaciones de ambas ficciones.

Pero esto no fue gratis ni para el Grupo Clarín ni para Suar, ya que desde la semana pasada venían dialogando con actores y en especial con el elenco de “Separadas” por las grabaciones.

El domingo de la semana pasada, con el primer anuncio del Poder Ejecutivo Nacional de extremar las medidas para resguardar a la ciudadanía de la pandemia, el elenco de “Separadas”, en especial Agustina Cherri y Marcela Klosterboer -que están amamantando a sus hijos recién nacidos- pidieron la suspensión de las grabaciones.

Pero Polka se negó por lo que el elenco se comunicó con la AAA que le brindó todo su apoyo y la mayoría del staff (integrado, además, por Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Victorio D’Alessandro y Viviana Saccone), decidió no concurrir a los estudios de la productora en Don Torcuato.

El gremio, además, envió un inspector para constatar que nadie fuera obligado a grabar y emitió un comunicado en el que llamó a “posponer todas las actividades artísticas en las ramas de cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje desde el 16 hasta el 31 de marzo del corriente o hasta la fecha que pudiera indicar el Gobierno Nacional”.

Suar presionó para que siguieran las grabaciones, lo que le valió como respuesta un segundo comunicado de Actores donde se preguntan”¿Qué parte de que estamos atravesando una pandemia grave no entienden los responsables de la productora Polka?”.

“¿Creen que ‘el show debe continuar a costa del eslabón más débil de la cadena productiva de la ficción?”, advirtió la asociación.

El Grupo Clarín intentó abrir una brecha a partir de charlas con el Satsaid, pero el sindicato encabezado por Horacio Arreceygor le advirtió a las emisoras su “obligación de dar cumplimiento a todas las resoluciones del gobierno nacional con el fin de garantizar el principio de indemnidad del derecho del trabajo, garantizando la prevención y la seguridad de los trabajadores”.

“Solicitamos en la nota tomar todas las medidas necesarias con el fin de brindar protección a través de elementos y procedimientos de trabajo que eviten el contagio”, acotó.

Como señal de paz, ayer Polka anunció en sus redes sociales que lamentaba anunciar “que a partir del viernes Separadas entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar SEPARADOS PERO JUNTOS”.

La salida de “Separadas” implica modificaciones en la grilla del canal a partir del lunes 23, ya que los juegos de “Bienvenidos a bordo” extenderán su horario (de 21:30 a 23:15) y la tira turca “Las mil y una noches” comenzará más temprano.