La Unter de Viedma y Conesa aceptó la oferta salarial, Bariloche la rechaza

Por una mayoría de 12 votos, los delegados de la seccional Viedma de la Unter acudirán este viernes al plenario gremial de Roca con el mandato de aceptar la propuesta del 13,5% de aumento que ofreció el gobierno en paritaria y que significa, en promedio, más de 35.000 pesos para el cargo testigo. En tanto, desde la seccional bariloche se rechazó la propuesta por "insuficiente".

La asamblea contó con la presencia de unos 70 afiliados sobre un padrón de 1.800 pero luego de un fuerte debate sólo unos 30 apoyaron la oferta otros 18 se abstuvieron y el resto optó por retirarse sin votar.

Las dos posturas que explicó al inicio del debate la secretaria general, Elizabeth Barrera, era apoyar la “aceptación” o bien pronunciarse por la “insuficiencia” del mencionado incremento salarial hasta marzo próximo, según las arduas negociaciones que se mantuvieron el miércoles pasado en la Secretaría de Trabajo, en esta capital.

Durante el extenso contrapunto, los asistentes también analizaron cómo impacta el resultado de las paritarias a nivel nacional aun cuando la oferta del Ministerio de Educación de la Nación no es parámetro para los sueldos patagónicos.

La seccional General Conesa lleva el mismo mandato en virtud de que una mayoría de docentes decidieron apoyar la moción de aceptar la proposición gubernamental.

En tanto, los docentes que participaron la tarde de este jueves de la asamblea convocada por la sección Bariloche de Unter resolvieron por mayoría rechazar la oferta salarial del gobierno rionegrino.

La secretaria general de la Unter seccional Bariloche, Patricia Lande (en el centro) valoró la concurrencia de los docentes a la asamblea. (Foto Archivo)

Así lo informó la secretaria general de la sección Bariloche del gremio docente, Patricia Lande, que destacó que la decisión se tomó después del debate y la oferta oficial se desestimó “por amplia mayoría”.

Explicó que la propuesta del Gobierno se rechazó “porque era insuficiente”. Dijo que ese es el mandato que llevarán al Congreso de la Unter que se hará este viernes en Roca.

Se excusó de manifestar más detalles de los argumentos del rechazo porque planteó que los expondrá en el Congreso del sindicato que representa a los docentes rionegrinos.

En Roca es la cita



Este viernes 28 a las 10 comienza el congreso de Unter en Roca en el cual las seccionales aceptarán o no la propuesta salarial que hizo el gobierno provincial. Desde el gremio señalaron que muchos compañeros están disconformes y que se evaluará si hacen paro la semana que viene.



El miércoles en Viedma el Ejecutivo ofreció un potencial incremento $ 1.210 del incentivo docente nacional y otros 4.000 por nomenclador. Sin embargo para Unter la propuesta no fue suficiente.



“Entendemos que los 4.000 que nos ofrecieron no siguen el proceso inflacionario, nuestro congreso fijó que ningún salario quede por afuera de la inflación” expresó Silvana Inostroza, la secretaria adjunta que participó de la negociación.



La sindicalista agregó que también se reclamó recuperar lo perdido en la inflación de 2019. “El año pasado perdimos poder adquisitivo, es un 7%, según las revisiones del Indec”, señaló.



Desde el gremio detallaron que en el acuerdo del año pasado se estableció hacer revisiones trimestrales. “En diciembre se tenía que hacer un ajuste si la inflación era mayor. El aumento rondó el 47% y inflación anual de 2019 marcó casi un 54%”, explicó Enzo Quintero secretario de la seccional de Roca.

En la jornada del jueves se estaban llevando a cabo asambleas para saber que postura iba a llevar cada delegación al congreso que se realizará este viernes a las 10 en la Asociación Libanesa.



“No somos los trabajadores y trabajadoras las que tenemos que pagar por una inflación que hubo en el país. En el congreso va fijarse el posicionamiento del gremio”, dijo Inostroza.



Quintero señaló que hay varias seccionales disconformes con la propuesta del gobierno. “Hay un fuerte planteo de hacer paro, se van hablar de medidas de fuerza”, informaron a Río Negro.



“Seguimos insistiendo en la recomposición salarial que no se ofreció en el mesa de negociación”, agregó el secretario. Criticó al gobierno por no haber convocado a las paritarias con más tiempo. “No te puedan llamar 10 días de ciclo lectivo con esto, estamos con los tiempos jugados”, expresó Quintero.

Inostroza señaló que en el congreso anterior no se fijo un porcentaje en cuanto al aumento que reclama el gremio.



Por su parte desde la Provincia sostuvieron que los salarios docentes de Río Negro se ubican entre los mejores cinco de todo el país. “Superan la media nacional en un 54%”, comunicaron.



Tanto el Ejecutivo como el gremio acordaron la convocatoria a una nueva reunión paritaria a fines del mes que viene.

Problemas en los edificios

Quintero señaló que además del reclamo salarial piden mejoras en los edificios de los establecimientos. “En Roca se ha mostrado una falencia en cuanto al mantenimiento, no hay una buena organización y gestión para llegar en tiempo y forma al ciclo lectivo”, dijo.



El dirigente señaló que algunas escuelas todavía cuentan con el tanque de agua de fibra de cemento. “Se acordó restringir el uso pero no se cumplió”, mencionó.



Agregó que la Escuela Laboral 2 “está demandando urgente la construcción de un nuevo edificio ya que creció la matricula”, sostuvo. El secretario informó que faltan reponer vidrios, matafuegos y arreglar puertas.