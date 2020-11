Lanzan tema inédito de Roxette en español

A poco menos de un año del fallecimiento de su cantante Marie Fredriksson, el grupo sueco Roxette lanzó "Tú no me comprendes", una versión en español del clásico "You Don´t Understand Me", que había quedado fuera del disco "Baladas en Español", de 1996.

La canción, que forma parte del proyecto "Bag Of Trix Vol. 1 (Music From The Roxette Vaults)", una caja de tres CDs con material incunable del dúo, fue acompañada de un video en el que se ven imágenes de los fans de Argentina, Brasil y Uruguay, durante los shows que el grupo ofreció en estos países en distintas visitas, como en 1992 y 2011.

“Esta versión de ‘You Don´t Understand Me’ fue grabada en 1996 para el álbum ‘Baladas en Español’ pero quedó fuera de la selección. Pensé en ella para este nuevo proyecto y la encontré perdida en algún lugar. Hicimos una nueva mezcla y creo que suena genial. No tengo idea sobre el significado de la letra pero la voz de Marie suena inmaculada", explicó el guitarrista Per Gessle, a través de un comunicado de prensa.

Roxette fue uno de los grupos más populares a finales de la década de los 80, con canciones como "The Look" y las baladas "It Must Have Been Love" y "Spending My Time", entre otras.

El final definitivo del dúo se produjo 9 de diciembre del año pasado, con la muerte de su cantante, luego de una larga lucha contra el cáncer.

