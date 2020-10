Lanzan una colecta solidaria, "Un mimo para una mamá", en Bariloche

El grupo Somos Redes Bariloche lanzó una colecta solidaria para el día de la madre. “Un mimo para una mamá” consiste en “el madrinazgo de una madre en situación vulnerable, mediante la preparación de un obsequio” para el próximo 18 de octubre.

La propuesta consiste en armar una caja con algún artículo de perfumería, un obsequio y una carta.

“Esta colecta es personalizada porque la persona sabe a quién va su caja. Le asignamos una mamá que atraviesa una situación difícil, le damos datos de esa mujer para que, al preparar la caja, piense en ella y se genere empatía”, explicó Daiana Bardín, de Somos Redes Bariloche.

Recalcó que el primer paso para participar es enviar un mail a somosredesbchemail.com para que el grupo le asigne al interesado en sumarse una madre, luego se indica cómo debe ser la caja, qué debe contener, “según las posibilidades de cada madrina”.

Las cajas se reciben hasta el 15 de octubre en Moreno 365, de 12 a 18.

“Armar la caja no es un simple regalo. Es pensar y ponernos en el lugar de otra mamá, es valorizar su rol en la sociedad, es decirle que no está sola. No le cambiaremos su realidad pero sí su día”, es la consigna del grupo.

“Sabemos que son tiempos difíciles –agregan- pero te animamos a que invites a otra familia, amigas, compañeras de trabajo, vecinos y entre varios puedan armar una caja”.

Bardín recalcó que la iniciativa estuvo apuntada, en principio, a unas cien madres “pero a medida que iban apareciendo madrinas, fuimos incrementando el número y ahora tenemos una lista de 200 mujeres de diferentes barrios de la ciudad. Logramos reunir 150 madrinas”.

Somos Redes Bariloche está compuesto por varias familias que se reúnen para realizar colectas en distintas épocas del año. En el 2017, comenzaron a juntar útiles escolares para armar mochilas completas.

“Cada mochila tiene su destinatario porque trabajamos con referentes de distintos barrios que conocen a la gente y nos aportan la información. También organizamos colectas por el día del niño. Este año, preparamos 700 meriendas para que los chicos tomen en sus casas. Ahora pensamos que era un buen momento para mimar a las mamás que la están luchando”, expresó.