Las razones por las que el Gobierno echó a Massaccesi de Capital Humano

El Gobierno nacional aclaró los motivos detrás de la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, luego de que trascendiera que el exfuncionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. Desde la Casa Rosada negaron que su desplazamiento esté vinculado directamente con ese beneficio y apuntaron a una pérdida de confianza como causa central.

Según explicaron altas fuentes oficiales, la decisión de la ministra Sandra Pettovello se basó en que Massaccesi no informó oportunamente sobre la obtención del crédito y, posteriormente, tampoco lo reconoció cuando la situación salió a la luz. “Le mintió dos veces”, resumieron desde el entorno de la funcionaria, en referencia a la falta de comunicación interna.

En ese sentido, remarcaron que la administración libertaria no cuestiona el acceso a créditos hipotecarios, a los que considera “una herramienta de progreso”, sino el incumplimiento de los criterios de transparencia y confianza dentro del equipo de gestión.

El caso tomó estado público tras la difusión de un registro online que detalla los créditos otorgados a funcionarios y legisladores. Al confirmarse la inclusión de Massaccesi en esa lista, Pettovello resolvió su desplazamiento inmediato.

Desde el oficialismo también señalaron que la decisión se enmarca en la política de austeridad y el perfil bajo que busca sostener el Ministerio de Capital Humano, lo que habría generado una incompatibilidad con la conducta del ahora exfuncionario.

Qué dijo Leandro Massaccesi sobre su salida del Ministerio de Capital Humano

Por su parte, Massaccesi rechazó las acusaciones y aseguró que no cometió ninguna irregularidad. A través de sus redes sociales, explicó que el crédito fue tramitado de manera legal junto a su pareja, cumpliendo con todos los requisitos para la adquisición de una primera vivienda.

Además, destacó que el proceso fue “completamente transparente” y que se trata de un compromiso financiero a largo plazo. “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó.

Finalmente, lamentó su salida del cargo y sostuvo que se retira “con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso” durante su gestión en la cartera que conduce Pettovello.