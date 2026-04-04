Gaido dijo que el candidato a sucederlo es uno de los siete integrantes de su gabinete

Mariano Gaido y su jefa de Gabinete, María Pasqualini cuando confirmaron la ayuda a la Universidad del Comahue (Matías Subat)

El intendente Mariano Gaido confirmó que su sucesor al frente del municipio será un integrante de su equipo de gobierno, aunque evitó adelantar un nombre específico en este momento. El jefe comunal, reelecto en abril de 2023 con el 42,41% de los votos, cumple su segundo mandato con vigencia hasta diciembre de 2027.

Ante la imposibilidad de una nueva reelección, el mandatario busca asegurar la continuidad del proyecto de ciudad que pretende afianzar en los dos años de gestión que tiene por delante. Entre los nombres que integran el grupo bajo evaluación mencionó a María Pasqualini, Gastón Contardi, Alejandro Nicola, Fernando Schpoliansky, Juan Hurtado, Mauricio Serenelli y Luciana De Giovanetti.

El jefe comunal aclaró en declaraciones a radio AM 550 que, si bien se realizan mediciones sobre estas figuras, la decisión final recaerá en la evaluación del equipo de gestión. Asimismo, señaló con humor que, por el momento, quien mantiene los niveles de medición más altos es él mismo.

Gaido dejó abierta la posibilidad de continuar en la política local desde otro rol, sin excluir la opción de ocupar una banca legislativa en el Concejo Deliberante. Su intención es traccionar su imagen positiva a favor de la candidatura que surja del espacio Primero Neuquén.

Gestión de infraestructura y conectividad vial

En el plano operativo, el intendente recorrió los avances de la obra de la Gran Avenida en el sector sur, próximo al puente carretero. Este proyecto es considerado estratégico para mejorar la conectividad vial en el acceso desde la ciudad de Cipolletti.

Durante la visita, destacó el ritmo de ejecución y puso en valor el trabajo de las empresas locales que intervienen en el desarrollo de la capital. A solo diez días de haber comenzado, la obra ya registra un avance importante según las declaraciones del jefe comunal.

El intendente subrayó que el éxito de este esquema de trabajo se refleja directamente en la salud financiera de la ciudad. Esto posiciona a Neuquén como un modelo de gestión que se diferencia del contexto general a nivel nacional.

Para Gaido, lo primordial no es la jerarquía del cargo personal, sino garantizar la transformación de la capital mediante un compromiso operativo. En este sentido, manifestó su disposición para acompañar la lista como primer concejal si fuera necesario para el proyecto provincial de Figueroa.

Solidez financiera y autonomía económica

Al trazar un balance de su administración, el intendente destacó que la ciudad de Neuquén lleva seis años consecutivos de superávit presupuestario. Este indicador permite que el municipio financie sus planes de obras públicas utilizando exclusivamente recursos propios.

Esta independencia económica es señalada como el pilar fundamental que permite proyectar una renovación política basada en resultados concretos. El municipio ha logrado ejecutar su plan de infraestructura sin la necesidad de recurrir al endeudamiento externo.

La actual gestión resalta que financiar obras de gran envergadura con fondos locales es una excepción en el actual escenario económico del país. El gabinete municipal es presentado como una estructura sólida que prioriza la continuidad de estas políticas de Estado.

El jefe comunal llegó a la intendencia a través del partido Primero Neuquén, contando con el apoyo de una docena de listas colectoras, entre las que se incluyó al MPN. El actual mandato completará un ciclo de ocho años al frente del Ejecutivo local.

Reformas institucionales y horizonte electoral

Un dato relevante del marco normativo local es el cambio en la Carta Orgánica municipal, el cual eliminó las elecciones legislativas intermedias. Debido a esta reforma, las elecciones generales en la capital se realizan ahora cada cuatro años.

El intendente reafirmó que su prioridad es fortalecer el vínculo estratégico con el gobierno provincial liderado por Rolando Figueroa. La estrategia territorial busca consolidar el espacio político de cara a los próximos desafíos electorales en toda la provincia.

La gestión actual enfatiza que el modelo de administración municipal se basa en la eficiencia del gasto y la inversión en servicios públicos esenciales. Esto ha permitido mantener la operatividad a pesar de las fluctuaciones en la economía nacional.

Finalmente, Neuquén se encamina a un proceso de renovación de liderazgos donde el equipo de gestión actual tendrá un rol protagónico en la definición de las candidaturas para 2027. La estabilidad financiera se presenta como la principal carta de presentación ante el electorado.