Barcelona le dio vuelta el partido al Atlético de Madrid: Simeone abrió el marcador y Lewandowski liquidó el partido

Lewandowski marcó sobre el cierre y le dio la victoria a Barcelona. (AFP)

Barcelona derrotó 2-1 al Atlético de Madrid como visitante y consiguió una victoria clave en la pelea por La Liga.

El inicio del encuentro fue muy parejo, con situaciones claras para ambos equipos, pero el conjunto local fue el primero en golpear. A los 39 minutos del primer tiempo, Giuliano Simeone controló de manera perfecta una gran habilitación de Clément Lenglet y definió con precisión para marcar el 1-0 parcial.

¡¡¡ES DE FAMILIA!!! Gran asistencia de Lenglet y mejor definición de Giuliano Simeone para marcar el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona.



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Sin embargo, la ventaja le duró poco al equipo de Diego Simeone. Apenas tres minutos después, Marcus Rashford combinó con Dani Olmo y definió entre las piernas de Juan Musso para establecer el 1-1.

Antes del cierre de la primera mitad, el Atleti recibió un golpe duro: Nicolás González, que se desmpeñó como lateral izquierdo, fue expulsado por una infracción sobre Lamine Yamal al borde del área.

Con un jugador más, el equipo de Hansi Flick asumió el protagonismo en el complemento y dominó el desarrollo, aunque el gol de la victoria se hizo esperar. Recién a los 42 minutos del segundo tiempo, João Cancelo probó al arco, Musso respondió pero el rebote terminó impactando en el hombro de Robert Lewandowski, que convirtió el 2-1 definitivo.

¿CON EL PECHO? ¿CON EL HOMBRO? Tito apareció bien de goleador y marcó el 2-1 de Barcelona ante Atlético De Madrid.



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Con este resultado, a ocho fechas del campeonato Barcelona se mantiene como líder con 76 puntos, siete por encima del Real Madrid (69), mientras que el Atlético cayó al cuarto puesto con 57 unidades, aunque su clasificación a la próxima Champions League no corre riesgo.

Además, ambos equipos volverán a verse las caras en los próximos días: el miércoles 8 de abril se enfrentarán en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League, mientras que el martes 14 definirán la serie en el Metropolitano.