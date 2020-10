Lanzini arruinó la fiesta del regreso de Bale al Tottenham

Un 3-0 a favor en el minuto 16, Gareth Bale saltando a la cancha en el 72 con el mismo resultado... Pero finalmente el West Ham empató a tres con sus vecinos londinenses del Tottenham con un golazo de Manuel Lanzini estropeando el regreso del astro galés con los Spurs, este domingo en la 5ª fecha de la Premier.

La hazaña del West Ham, que a falta de ocho minutos para el cierre estaba tres goles abajo, se coronó con un golazo del ex River en tiempo de descuento con un gran disparo desde afuera del área que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el francés Hugo Lloris. Este fue el primer gol en la temporada para Lanzini, quien no había tenido minutos en las cuatro fechas anteriores.

El gol de Lanzini es increíble ! En el último segundo encima y después de ir 3-0 abajo ! 😱😱😱😱 pic.twitter.com/1LfWAvKmEQ — MAGIDERIVER ⚪🔴⚪ (@RIVERMAGIDE) October 18, 2020

En el clásico de Londres, Tottenham ganaba por 3-0 con dos goles de Harry Kane y otro del coreano Son pero cuando faltaban ocho minutos West Ham inició la remontada. El paraguayo Fabián Balbuena descontó a los 37', el colombiano Davinson Sánchez, en contra, hizo el 2-2 a los 40' y a los 49' llegaría el gol de Manu Lanzini para coronar la remontada.

En el equipo dirigido por el portugués José Mourinho no fueron convocados los argentinos Erik Lamela, Giovani Lo Celso y Paulo Gazzaniga. Sí estuvo Bale, pero estpa claro que no fue un buen día para regresar.

Gareth Bale volvió al Tottenham procedente del Real Madrid.

En el Brigthon Alexis Mac Allister también fue el héroe de su equipo ante el Crystal Palace. El ex Argentino y Boca entró a los 33' del segundo tiempo y sobre el final marcó el gol para el empate de Brighton que también significó su primer tanto en la Premier League. Mac Allister anteriormente había tenido dos festejos pero por la Copa de la Liga.