Lara sobre los dichos de Cabandié: "no creo que sepa qué es Vaca Muerta"

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, se refirió esta mañana a las declaraciones de su par de Nación, Juan Cabandié, quien afirmó el viernes que son "alarmantes" los niveles de contaminación en Vaca Muerta. "No conoce o no está informado", planteó el funcionario provincial, quien aseguró que el planteo "no merece respuesta".

Cabandié dijo el viernes, durante una exposición en el Senado, que "por primera vez en la historia de la cartera de Ambiente" se realizó "una inspección en Vaca Muerta" sobre los residuos de la actividad y afirmó que son "alarmantes".

El ministro dijo que las empresas se manejan "con total impunidad", aunque no detalló sobre qué yacimientos se realizó el informe ni cuáles eran las operadoras. Tampoco entregó el informe en cuestión a los legisladores que participaron de la comisión.

"No merece respuesta porque no creo que sepa qué es Vaca Muerta. Son 30.000 kilómetros cuadrados, así que hablar de un proceso de contaminación sobre 30.000 kilómetros cuadrados quiere decir que no conoce o no está informado", manifestó Lara hoy en declaraciones a FM Capital. Bajo su ministerio está la Subsecretaría de Ambiente, autoridad de control para la industria.

El funcionario indicó que no llegó "ningún requerimiento, nota o pedido" por la vía formal y lo atribuyó a posiciones "mediáticas. "Cuando sea por vía formal lo vamos a estudiar", afirmó.

"No tenemos nada escrito, son todas cuestiones mediáticos y comentarios que no se hicieron en las líneas formales que tiene el gobierno federal. Desconozco si es real, cómo lo dijo y dónde. Sólo leí el comentario por el diario. No acostumbramos comentar noticias que salen en los diarios", concluyó.