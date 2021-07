Las estrategias que analiza el Gobierno para enfrentar la variante Delta

El aumento de contagios de coronavirus en el mundo producto del avance de la variante Delta genera preocupación en el Gobierno Nacional y en el Ministerio de Salud evalúan nuevas medidas respecto al plan de vacunación.

Los primeros estudios sobre la nueva cepa aseguran que es más contagiosa y letal que las anteriores. Por esa razón, se intentó dilatar su ingreso a partir de las restricciones en los vuelos y el aumento de controles.

Los laboratorios de las vacunas que se aplican en el país como la Sputnik V y la de AstraZeneca, aseguraron que brindan un alto porcentaje de protección pero temen que su eficacia con una sola dosis no sea suficiente.

La virulenta variante Delta hizo crecer los casos en países que venían con cifras en descenso y que cuentan con una buena parte de su población inmunizada.

Una de las opciones que barajan en la cartera sanitaria es acelerar la colocación de las segundas dosis. Para cubrir un mayor porcentaje de personas inoculadas, en marzo ampliaron la ventana entre cada dosis de 21 a 90 días.

A su vez, estudian combinar vacunas pero no se avanzaría hasta que no exista "un consenso técnico". "Es una posibilidad que se está evaluando desde el primer momento, no necesariamente por la dificultad en el acceso sino también para ampliar y clarificar la campaña de vacunación", comentó recientemente la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al respecto.

La funcionaria se reunió hoy con los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y se destacó "la robustez de la evidencia científica" en la reducción de la mortalidad a partir de a aplicación de la primera dosis de vacunas.

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en personas mayores de 60 años arrojó que una dosis da un 79,5 por ciento de efectividad en la vacuna británica AstraZeneca, un 74% en la rusa Sputnik V y un 61,6% en la china Sinopharm.

En cambio con el esquema completo de dos dosis, Sputnik V tuvo una eficacia del 93,3%, AstraZeneca del 88,8% y Sinopharm del 84%.