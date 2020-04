Las salidas recreativas no convencieron a intendentes de Neuquén

Los parques de la ciudad en otoño aún no se podrá disfrutar. (Yamil Regules).-

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunió ayer con los intendentes de las cinco microrregiones en las que dividió la provincia para evaluar la habilitación o no de las salidas de esparcimiento en el contexto del aislamiento obligatorio. Las adhesiones de los intendentes fueron dispares, pues varios coinciden en que las aperturas serán difíciles de controlar, especialmente en las ciudades más grandes.

Desde el gobierno se indicó que hay voluntad para permitir, en los lugares que se pueda, este tipo de salidas de 500 metros que dispuso el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, la decisión llevará el tiempo que demande la consulta a los actores, pues Gutiérrez quiso evitar el “no” para todos al que se adelantaron sus pares de otras provincias.

En el caso de la microrregión Sur, hubo planteos como el de Aluminé, Villa Traful y Villa Pehuenia sobre la posibilidad de habilitar las salidas de una hora dada la dispersión territorial de las localidades y por la ausencia de casos confirmados hasta el momento.

En San Martín de los Andes, en cambio, el intendente Carlos Saloniti anticipó su decisión de no habilitar las salidas de 500 metros, pues afirmó que prefiere avanzar en la apertura de nuevas actividades laborales para activar la economía. En Villa La Angostura, el intendente Fabio Stefani indicó que aún está en análisis y que no habrá “una decisión aislada del municipio, sino en conjunto con la provincia”.

Por su parte, los intendentes de la microrregión Este fueron unánimes en el planteo: no quieren permitir las salidas de esparcimiento en esta etapa del aislamiento porque aseguran que no están las condiciones para ejercer un efectivo control. Esto incluye a Cutral Co, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Añelo, principalmente.

En el caso de la región Confluencia, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, adelantó ayer que será poco probable la habilitación de salidas de esparcimiento por entender a la capital como parte de un conglomerado de ciudades que superan los 500.000 habitantes.

La microrregión Noroeste la integran una mayoría de localidades que no registran casos como Chos Malal, Varvarco, Andacollo, Huinganco y Las Ovejas, aunque en ese lote también está Loncopué, que registra transmisión en conglomerado. Mientras que algunos intendentes aguardaban que la decisión se tome a nivel provincial, otros se mostraron reacios a permitir una flexibilización.

El intendente de Cutral Co, José Rioseco le bajó el pulgar a las salidas recreativas al igual que la mayoría de los jefes comunales de la microrregión oeste.Se incluye Plaza Huincul, Añelo, Aguada San Roque, Rincón de los Sauces, Octavio Pico, Los Chihuidos, Quili Malal y Sauzal Bonito.

“Me sumé al contexto de la gran mayoría: la medida es buena pero si no se puede garantizar el control, nos vamos a retrotraer a cero y sería lamentable que puedan aflorar los casos de contagio, a raíz de las medidas de esta naturaleza”, especificó el jefe comunal cutralquense.

Junto a su par de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, acordaron el control de ingreso a las ciudades.