El gas abre un nuevo escenario en Plaza Huincul

Plaza Huincul, cuna de la industria hidrocarburífera, tiene como desafío un nuevo escenario. Los anuncios del desarrollo de áreas gasíferas de Vaca Muerta y la posibilidad de incorporarse al proyecto de Gas Natural Licuado –GNL– enciende las expectativas para los próximos años. Las áreas mencionadas se encuentran al norte del ejido urbano, y a pocos kilómetros de distancia del histórico pozo N° 1 que en 1918 dio origen a la Cuenca Neuquina.

Ante los anuncios del desarrollo de áreas de gas y cuyo proyecto lidera YPF, de nuevo se posó la mirada sobre la oportunidad de Plaza Huincul y su vecina Cutral Co para incorporarse, a través del GNL a Vaca Muerta.

El propio gobernador Rolando Figueroa, a principios de abril, dijo en una visita a la comarca petrolera que estas dos ciudades volverán a tomar “ese protagonismo en los hidrocarburos”.

El mandatario neuquino fue claro al sostener que en esta nueva etapa se saldrá “por barco a vender el gas, o sea abasteciendo el mercado de la República Argentina y los mercados regionales”. En esa línea expresó que “el barco va a llevar el gas que tiene las cercanías de la comarca, con lo cual tendrá un impacto favorable de acá a cuatro o cinco años”, apuntó.

La referencia es a las áreas Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, todas situadas al norte del ejido urbano huinculense.

En este escenario, el intendente Claudio Larraza se muestra optimista, aunque prefiere ser cauteloso, para no generar falsas expectativas en cuanto a generación de puestos laborales inmediatos.

El jefe comunal está convencido y hacia eso volcó mucho esfuerzo y apoyo desde el comienzo de su administración a la capacitación y formación de la población. Tanto para quienes estén próximos a ingresar al campo laboral como para aquellos que ya están inmersos y necesitan especialización.

Las mejoras de la infraestructura tampoco fueron soslayadas en este escenario que se avecina.

“Sin lugar a duda me refiero a estar preparados y a no descansar un día. Hay un importante desarrollo que se avizora en las tres áreas que abrazan a la comarca. Por ende, ya se está proyectando obras importantes de plantas muy cerca de Plaza Huincul”, destacó Larraza.

El intendente sostuvo que refuerzan todo el tiempo, a ritmo pausado, pero constante con la capacitación y la educación para estar preparados en el momento que surja ese desarrollo en la localidad. “Tener a nuestros huinculenses listos para trabajar es nuestro objetivo”, sintetizó.

En este contexto, la agenda del Ejecutivo local incluye las conversaciones con las empresas de servicios locales para conocer cuál es la situación y saber cuáles son las necesidades.

Tampoco escapa a la visión de los funcionarios locales la alternativa de tentar y gestionar con las empresas operadoras la posibilidad de que vuelvan a instalar sus bases centrales en Plaza Huincul, como lo estuvieron antes del proceso privatizador de YPF a principios de la década de los ‘90.

A la vez, la mejora en infraestructura también es primordial. Tener las vías de comunicación en condiciones o avanzar en alguna nueva traza de conexión que aliviane las horas de traslado de personal que debe trabajar en los yacimientos o áreas; maquinarias y equipamientos es también un punto que tiene en cuenta el municipio de Huincul.