Cortés dictó otra polémica resolución que impacta en la construcción en Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dictó este miércoles una resolución que ya levantó cuestionamientos. (foto de archivo)

Con el argumento de actualizar el valor del metro cuadrado de construcción, que se utiliza para el cálculo de la renta diferencial urbana, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, dictó una resolución que fijó el metro cuadrado de edificación en 1.392.800 pesos con 15 centavos.

Se trata de la Resolución 1372/2026 que el intendente dictó este miércoles para que la implemente la Subsecretaría de Proyectos Urbano y a las áreas intervinientes.

Esa disposición además dejó sin efecto la Resolución 3209-I-2025 que el jefe comunal dictó el 29 de diciembre de 2025, y que había estipulado el valor del metro cuadrado de construcción para el cálculo de la renta diferencial urbana en 1.321.146 pesos con 79 centavos.

Diario RÍO NEGRO consultó en el Colegio de Arquitectos de Bariloche para conocer su opinión sobre la resolución última y cuál es el impacto que tiene en la actividad de la construcción en la ciudad.

La opinión del Colegio de Arquitectos

“Respecto de la Resolución 1372-I-2026, actualiza el valor del metro cuadrado para el cálculo de la renta diferencial urbana, lo que sucede es que, según observamos, presenta un problema jurídico de fondo: excede las facultades del Ejecutivo”, señalaron desde el Colegio de Arquitectos que analizó este jueves el documento.

“Si bien puede reglamentar la aplicación de la ordenanza 2733-CM-16, no puede modificar sus elementos esenciales”, indicaron.

“En este caso, la resolución no solo actualiza valores, sino que redefine cómo se calcula la variable del metro cuadrado, incorporando componentes como IVA, honorarios y otros costos que no están previstos en la ordenanza”, observaron desde la comisión de esa entidad.

Debe intervenir el Concejo

Dijeron que esto implica, “en los hechos, una modificación de la variable que ya fue previamente definida, sin intervención del Concejo Municipal, lo que vulnera el principio de legalidad y la división de poderes”.

“Debería pensarse que, en caso de que el Ejecutivo considere necesario reformular el método de cálculo de esta variable, debe hacerlo a través del Concejo Deliberante, mediante la correspondiente modificación legislativa”, sostuvieron.

Explicaron que los cambios determinados en esa resolución impactan “en el cálculo de plusvalía”. “Este cambio que se propone tendrá previsiblemente un impacto directo en la inversión, particularmente en aquellos desarrollos urbanísticos que deban afrontar el pago de la renta diferencial urbana, al alterar las condiciones económicas bajo las cuales fueron originalmente evaluados. En caso de que la gestión ya esté en curso”, destacaron desde el Colegio de Arquitectos.

Recordaron que la plusvalía “es lo que paga el titular de un emprendimiento u obra por la excepción, por una gestión de indicadores especiales”. “Excepción sería un término sintético, no necesariamente preciso”, aclararon.

No puede modificar una ordenanza con una resolución

El concejal opositor del bloque Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, dijo este jueves que el intendente “pretende modificar el cálculo de la renta diferencial urbana; como no lo puede hacer por ordenanza, porque no obtiene mayorías, lo lleva adelante por resolución; algo que no tiene legalidad alguna”. “No puede modificar una ordenanza con una resolución”, advirtió.

“El intendente Cortés es un «marginal de la legalidad» en todo lo relacionado a determinaciones con los contribuyentes desde el gobierno municipal”, opinó Costa Brutten.

“En materia tributaria a pesar de tener veinte abogados contratados bajo distintas modalidades, ha intentando modificar el módulo fiscal por resolución y lo impugnamos”, recordó.

“Modifica el cálculo de la renta diferencial urbana al solo efecto de generar sobrecostos a los emprendimientos para redireccionarlos”, indicó el concejal.

Parte del anexo

En el Anexo de la Resolución 1372/2026 “se determina que el cálculo del Valor del metro cuadrado de Construcción a los fines de la aplicación de la RDU (Renta Diferencial Urbana), queda compuesto de la siguiente forma: INDEC – Base Diciembre 2014: $ 5.389,16, CAC (Cámara Argentina de la Construcción)- Variación febrero 2026: 19543,00% (base 100 dic 2014), Valor m2 construcción febrero 2026: $1.053.203,54, IVA: 21%, Honorarios Profesionales: 9%; Licencia de construcción: $3.730 $/m2 (categoría B2)”.

“Por aplicación de lo cual el Valor del Metro Cuadrado de la Construcción Final a los fines de la aplicación del RDU es de: $1.392.800 pesos con 15 centavos”, establece el Anexo.