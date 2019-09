Laura Miranda, antes de la Feria del Libro: “El romance no es rosa y tiene su revés”

Gina es la protagonista de “Volver a mi”, la última novela de Laura Miranda. Pero Gina podría ser cualquier mujer. En algún punto, toda mujer podría identificarse con ella, según la propia Miranda. “Realmente he logrado el propósito, porque las lectoras se sienten muy identificadas, sienten que Gina somos todas en algún momento”, señaló la autora sobre el libro que presentará el miércoles, a las 18:30, en el auditorio del MNBA.

Gina cumplió todos los mandatos sociales: es escribana, esposa y madre de tres hijos, pero que a fuerza de lograr los sueños ajenos, un día descubrió que olvidó los propios.

“Mi protagonista, Gina, llega a un momento de su vida en que se da cuenta de que no es feliz aunque tiene todo para serlo: su compañero no es un mal marido, es un buen padre y demás, pero ella siente que algo no está funcionando. Ella cumplió con todos los roles de madre, esposa, hija, profesional y un día no es feliz, se encuentra con eso y decide hacer algo al respecto entonces emprende un viaje”, contó Miranda sobre la historia que atraviesa esta novela escrita para el sello VeRa, de V&R Editoras, editorial que se propuso como desafío posicionar la novela romántica en tiempos de feminismos.



Al mismo tiempo, la autora confió: “No es un libro feminista y tampoco la editorial pretendió que lo fuera, pero sí es un libro de mujeres que van por más, que se van animando a distintas cosas, un poco también acompañadas por el momento social que se vive. Yo soy de la idea que cuando alguien está en su centro y puede encontrarse con sí misma, después puede emprender la lucha que quiera”.

Además de ser una mujer fuerte que decide ponerse a ella delante de todo su entorno, Gina tiene 45 años, bastante más edad de las clásicas protagonistas de las novelas románticas. Y es esa otra de las claves por las que “Volver a mi”, llegó a posicionarse como primero en el ranking de ventas del sitio Temátika.

“Mi propósito es que quien le da la oportunidad de lectura al libro se encuentre en esas páginas, no porque le suceda exactamente lo mismo que a la protagonista, sino porque te invita a reflexionar”, confió Miranda.

Y agregó: “ya no hay distancia entre la lectora que completa la historia y yo que la escribí, o la protagonista que creé en mi imaginación, hay algo de la protagonista que nos habita a todos y eso nos genera una empatía o un acercamiento que hace que el libro llegue a donde llegó”.

Escribir novelas que conquisten lectores es siempre es un desafío, pero escribir novelas de amor en tiempos de cambios sociales y de rupturas de conceptos establecidos, es tal vez un doble reto.

“Para mi es muy liberador. A mi no me ha cambiado tanto porque yo ya tenía esta idea de que el romance no es rosa y que tiene su revés. Pero no obstante eso me siento responsable porque me parece que en este momento los libros son comunicadores, entonces uno puede usar, de algún modo bien habido, la ficción para contar situaciones que le hacen bien a todas las mujeres. Más allá de mi protagonista, cualquiera con cualquier trabajo puede sentir lo mismo y ver que hay otras alternativas”.

“Volver a mi” es, en algún punto, también la vida de Miranda. “Yo tengo 50 años y también volví a mi, no porque me pase lo de la protagonista, sino porque me invitó a reflexionar sobre mi en un montón de aspectos. El autor que dice que no está metido entre sus páginas un poquito miente porque algo de nosotros se filtra siempre”, confió la autora que presentará su obra en la séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Una editorial que apuesta por otros romanticismos

VeRa es el nuevo sello de novela romántica que se suma al catálogo de V&R Editoras y pretende abordar historias “habitadas por muchas mujeres, que no esperan ser rescatadas por un príncipe azul, sino que ellas avanzan hacia su propio deseo, y por hombres reales que no temen conectarse con sus emociones”, señalan desde la editorial.

Además desde el sello aseguran que reunirá autoras y autores nacionales e internacionales de la talla de Laura Miranda, Samantha Young, Mariela Giménez, Brianna Callum, Gustavo Guillén, Magdalena Tagtachian, entre otras autoras y autores.