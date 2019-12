Le ganó un juicio por 14 millones de pesos a Allen, pero aún no pudo cobrarlo

El empleado que entabló un juicio contra el municipio de Allen por el pago de sumas no remunerativas todavía no pudo cobrar a pesar de que ganó el litigio. Se trata de Diego Alberto Poblete, de 75 años. Está desesperanzado de poder recibir el dinero que le debe el Ejecutivo local.

“Están esperando que me muera que no pagarme un peso”, expresó indignado el hombre que hace unos años se jubiló como chofer.

En 2016 la comuna perdió el juicio por irregularidades en los sueldos de unos 200 empleados. Los hechos ocurrieron durante el gobierno radical de Carlos Sánchez. Por este litigio el municipio de Allen deberá desembolsar más de 14 millones de pesos. El año pasado se pagaron más de 6 millones de pesos y para este año se esperaba cancelar el resto.

Sin embargo solo una parte de los empleados llegó a un acuerdo con la comuna mientras que los demás siguen negociando y en caso de que no haya arreglo los montos los determinará una perito contable de la Cámara Laboral de Roca.

Poblete fue el empleado que comenzó junto a un grupo de compañeros la demanda y fue representado por el abogado del gremio Soyem. El hombre está casado con Anita Kovalow de 70 años que también trabajó en el municipio y reclamó por las irregularidades en el pago de sueldos.

Kovalow contó que hizo un arregló para poder cobrar su parte y que fue depositada este año sin embargo recibió un poco menos a lo que le correspondía.

Poblete no entró en el acuerdo con la comuna pero contó que la Cámara falló a su favor y que le habían dicho que cobraría en octubre pero hasta la fecha no recibió un peso.

El hombre apuntó contra la intendenta que termina su mandato Sabina Costa y contra Liliana Martín, la nueva jefa local que fue la que representó al Ejecutivo en la demanda.

“Están jugando con la necesidad de la gente, dicen que no tienen plata pero están gastando en pelotudeces, hay calles que necesitan cordón cuneta y barrios cloacas”, dijo indignado Poblete. El hombre no cuenta con asfalto en su calle ni tampoco con cordón cuneta y vereda.

“Estoy mal de los huesos, las rodillas, las piernas me duelen un montón intento no pensar mucho en esto porque no quiero que me agarre un ACV”, expresó preocupado.

Poblete mencionó que lo jubilaron con una categoría inferior a la que le correspondía. “Era chofer maquinista pero me jubilaron solo chofer solamente”, contó frustrado. El hombre se dedica a refaccionar su casa ubicada en el barrio Norte.