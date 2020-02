Libros recomendados: "Mi abandono" o la vuelta al bosque

“El camino de la vida es maravilloso. Se hace de abandono”. Eso escribe la pequeña Caroline, la voz que hace avanzar esta conmovedora novela de Peter Rock, que narra el trayecto que hacen juntos un padre y una hija que decidieron vivir al margen de la “civilización”.



“Mi abandono” –así se llama–, la sexta novela de Peter Rock y la primera de él que se traduce al castellano, está basada en un hecho real. Durante muchos años, el autor se obsesionó con una noticia publicada en 2004 en el diario de Portland, donde vive.

El caso fue conocido: las autoridades encontraron a un padre y su hija viviendo en una cueva de Forest Park. Los detuvieron, les hicieron entrevistas, y se sorprendieron al comprobar que no sólo estaban bien de salud sino que la educación que el padre le había dado a la hija superaba a la de los chicos de su edad. Y, como suele ocurrir, les dieron trabajo, una casa y trataron de “reinsertarlos”. Al poco tiempo, ambos desaparecieron y nunca más se supo de ellos.



Lo que hace Peter Rock, que aclara desde el principio que se “inspiró en hechos reales” pero que todo es obra de su imaginación, es contar lo que supone que ocurrió antes y después de aquella situación. El autor elige que sea Caroline, la que a través de un diario que lleva nos cuente lo que al principio parece la maravillosa aventura de vivir en y a través de la naturaleza, pero que luego de que son descubiertos, comienza a corromperse.



No hay nada romántico en el relato de esta pequeña familia que se niega a “ser como los otros”, aunque queda claro que no hace falta el consumo desmedido ni las necesidades implantadas por la sociedad. Que ellos dos, pueden ser felices a su manera, teniendo prácticamente nada.



Pero también, a partir del relato de la pequeña empiezan a verse las hilachas: un comienzo en el que Caroline no parece haber estado tan dispuesta a seguir a ese padre, un veterano de guerra muy entrenado que le enseña el arte de no ser vistos ni dejar huellas ( a tal punto que no sabemos si sus nombres son reales y hasta se puede dudar de si realmente son padre e hija) y que cree ver helicópteros que lo siguen todo el tiempo.



Tan magnética como difícil de clasificar, esta no es sólo una novela iniciática, al estilo “El guardián en el centeno”, de J. D. Salinger. Y tampoco es exclusivamente una novela sobre el padre, o una crítica sobre la sociedad o un libro sobre el estrés pos traumático de la guerra. Y sin embargo, en la voz de Caroline, que anota, reconstruye el pasado, aprende y describe con una hermosa escritura, es todo a la vez. Y más.

Más historias similares

1.-Uno de los autores que se menciona en “Mi abandono” es Henry David Thoreau, autor de “Walden”. Allí, escribe Thoreau:

“Por un aparente destino comúnmente llamado necesidad, los hombres se dedican, según cuenta un viejo libro, a acumular tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y que los ladrones entrarán a robar. Esta es la vida de un tonto, como comprenderán los hombres cuando lleguen al final de ella, si no lo hacen antes”.

2.- En la película “Capitán Fantástico”, Ben (Vigo Mortensen) lleva varios años viviendo en un ámbito poco convencional junto a su familia. El hogar queda en el medio del bosque y todos saben valerse por si mismos.

Los chicos aprenden a cazar, dar primeros auxilios, hablar distintos idiomas, y hasta física cuántica. Pero su esposa, Leslie, es internada por un trastorno bipolar, y más tarde se suicida. Entonces, guiados por el padre, esta numerosa familia emprende un “viaje existencial”, que les dejará algunas vivencias y lecciones importantes para el resto de sus vidas.