Lifune: Azaguate analizó la previa del choque entre Independiente y Centenario

Centenario se encargó de dar la primera gran sorpresa de la Copa Neuquén al dejar afuera al Deportivo Rincón, campeón defensor. Este fin de semana se cruzará con el otro principal favorito, Independiente de Neuquén, y espera repetir la gesta.

Uno de los goleadores y figura de la ADC es Hernán Azaguate, con pasado reciente en el Rojo, donde jugó el Federal A 2018/2019.

“Independiente, como Rincón y Maronese, es uno de los candidatos a ganar el torneo. Tenemos que trabajar en nuestro juego. Ellos tienen jugadores de jerarquía que lo pueden definir con una individualidad, pero nosotros también tenemos lo nuestro, espero que podamos aprovecharlo”, aseguró a “Río Negro”.

Cente llega al choque de cuartos envalentonado por su gran triunfo en Rincón. Después del 1 a 1 en los 90’, se impuso al León en la definición por penales. “Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, no podíamos tener errores y había que estar concentrado los 90 minutos. Se preparó de esa forma y salió bien”, explicó Azaguate. “Hicimos méritos, estuvimos en cada detalle, en estos partidos de copa se define así. Fuimos superiores pero no pudimos concretarlo. Los penales son una lotería y nos tocó a nosotros”, agregó el “10”.

Para el futbolista de la ADC no será un encuentro más el que disputará el sábado en La Chacra. Su reciente paso por Independiente lo ponen en una situación particular. “Es especial porque me trae recuerdos, hasta el año pasado compartí vestuarios con casi todos ellos, tengo muy buena relación, algunos son amigos, como Mauri Villa con el que estuve hablando. Es lindo reencontrarse”, comentó.

Azaguate es una pieza clave en Centenario, en un certamen en el que ha ido de menor a mayor. “No arranqué bien, tuve lesiones que no me dejaban entrenar en la semana. Ahora llego mucho mejor, me siento más rápido y mejor físicamente, estoy con una dieta que me está haciendo muy bien”, expresó.