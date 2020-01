Liga Argentina: la actividad volvió con victorias de Atenas y Viedma

Los equipos de la comarca derrotaron a Central Entrerriano en el regreso del certamen luego del parate por las Fiestas. Atenas de Patagones y Deportivo Viedma se impusieron, en días consecutivos, al mismo rival.

El jueves, el Griego tuvo el debut en el banco de Diego Lifschitz, quien reemplazó a Carlos Romano. La victoria 91 a 77 le permite despegar de la última posición y mirar el futuro con optimismo. En el Carmelo Trípido Calá, Atenas dio una muestra de carácter. Tras un gran comienzo (26-14), el trámite se equilibró en el segundo cuarto. Luego del descanso largo hubo paridad, aunque el local sacó una leve ventaja. La efectivida en el cierre y los nervios del rival le dieron un triunfo más cómodo de lo que ameritaba el partido. Hubo buenas actuaciones individuales como las de Mauricio Corzo (23) y George Valentine (17).

Viedma sacó a relucir su poder de gol en el Ángel Cayetano Arias para derrotar anoche al mismo rival por 98 a 84. Los de Guillermo Bogliacino impusieron condiciones de arranque (28-18), pero otra vez Central remontó en el segundo parcial (45 iguales).

#LaLigaArgentina 🏀

PEDROOOO PEDROOO 🎶 Hermosa asistencia para que Kenny Jones encare el aro sin problemas. ¡Nos dejás sin palabras, capitán! 🙌



🎥 La Liga Contenidos / 🎙️ @roblesduran#SomosViedma pic.twitter.com/8FpxZogfIS — DEPORTIVO VIEDMA (@DepoViedmaOK) January 11, 2020

Sin embargo, no pudo a la vuelta de los vestuarios con la jerarquía de Viedma, que se lo llevó puesto con sus mejores jugadores. Enterriano no se sostuvo desde lo físico y con el resultado en contra no volvió a estar en partido. Se destacaron Andrés Mariani (21 puntos), Ayan Núñez de Carvalho (17), Kenneth Jones (16) y Lucas González (8 puntos y 15 rebotes).

Con el triunfo, Viedma quedó a medio punto de su rival de ayer, aunque con un partido menos, por lo que es virtual líder de la Conferencia Sur, donde compiten 14 equipos.