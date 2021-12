Llega el verano: precios y lugares para disfrutar

El segundo verano en pandemia promete mucho más. Con aperturas al 100%, esta temporada se dará el esperado reencuentro con piletas y clubes que vuelven renovados, colonias de vacaciones que retornan después de un año de actividades y el clásico balneario municipal.

Para los amantes del río Negro y los mejores atardeceres, ya están habilitados el Paseo de la Isla, Área Natural Protegida Paso Córdoba y la Isla 32; los tres puntos abiertos y gratuitos para disfrutar de nueva temporada de verano en Roca, con menos restricciones en medio de la pandemia de covid-19.

Para quienes disfrutan del agua, abrió sus portones y piletón el balneario Apycar el jueves pasado con novedades sobre los precios e instalaciones mejoradas para toda la familia con horarios de 8 a 24 horas.

Pasar el día a una familia integrada por cuatro personas con vehículo, costará alrededor de 520 pesos, contemplando el valor del ingreso del vehículo que es de 200 pesos y los 80 pesos por persona que cuesta la entrada. Si van en moto, el valor de ingreso de la moto es de 150 pesos. Las casillas rodantes y motorhome también cuestan $200 y el camping será de $200 la carpa, por día. Los menores de edad pagan acceso a partir de los 10 años. Los baños son de uso gratuito.

Los precios variaron hasta en un 100% respecto al año pasado, por ejemplo en el ingreso de vehículo. La temporada anterior el ingreso del vehículo fue de 100 pesos y 50 pesos el acceso por persona, que aumentó casi un 70%. Además, el año pasado tenían acceso gratuito los menores de 12 años.

El balneario cuenta con los servicios de enfermería, cuerpo de guardavidas, despensa y proveeduría, seguridad y serenos en horario nocturno. El agua del piletón es tratada con productos químicos, lo que brinda las condiciones sanitarias específicas.

Para esta temporada y con el fin de evitar accidentes, las motos deberán ingresar con el motor apagado, mientras que los menores de 18 años, solo podrán acampar en compañía de mayores de 21 años.

También s habilitó por primera vez una “silla anfibia”. Se trata de una original silla de ruedas, adaptada con ruedas especiales para movilizar a personas con discapacidad motriz y movilidad reducida. Permite la adaptación a diferentes tipos de superficies y desplazarse sentado cómodamente, con un ingreso seguro al agua.

El jueves también se llevó a cabo la apertura de temporada en el Paseo de la Costanera de la Isla Nº 32 con prestadores de turismo activo y turismo rural con todas las propuestas que habrá para este verano.

El primero en habilitarse fue el Paseo de la Isla en Paso Córdoba, el 3 de diciembre pasado, para pasar los mejores días de sol, río y vegetación al aire libre. Allí se puede hacer uso durante el día de diferentes espacios con mesas y parrilleras, además, hay senderos.

Clubes privados con pileta

LA COMUNA realizó un relevamiento de clubes que estarán abiertos para pasar el verano en Roca. Los valores son desparejos por club, pero rondan entre los 30.000 a 75.000 pesos por temporada (tres meses) de ingreso con pileta.

El Deportivo Roca abrió el club el sábado pasado con remodelaciones y obras para la puesta a punto que llevó una inversión de casi $1.200.000.

El costo de la temporada para grupo familiar (con hijos menores de 21 años) será de $35.000 para socios y $75.000 para no socios. La temporada por persona tiene un costo de $19.000 para socios y $29.000 no socios. El pase diario para socios es de $400 por y de $700 para externos. Además, hay valores por mes, quincena y semana.

La Asociación Española abrió sus portones el 8 de diciembre luego de un año de pileta cerrada. Esta temporada inauguran con remodelaciones en el sector de parrillas, bancos y mesas con material reciclado.

La entrada al predio tiene un costo de $100 niños y $200 adultos para los que no son socios. La cuota del grupo familiar para asociarse es de $1300 por mes. Las piletas se cobran aparte y según informaron la temporada de pileta familiar vale $30.000 por los tres meses.

El club Finca Patagonia, ex Jockey Club ubicado en Ruta 22 y Damas Patricias, tiene un costo de 35.000 pesos la temporada familiar con pileta y el pase diario es de 650 pesos.

Por otro lado, el predio sindical “Héctor Roncallo” de la Unter también abrirá la temporada pronto.

Se está trabajando para la habilitación en esta temporada en la que la novedad es que únicamente van a poder utilizar el predio los docentes. En primer lugar quienes son socios del predio, en segundo lugar los afiliados al sindicato y también los docentes no afiliados. El costo estimado de la temporada será de $35.000 por grupo familiar (cuatro personas). El pase diario rondará los $300 a $600.

Además, desde el Municipio de Roca informaron que durante las últimas semanas estuvieron recibiendo documentación de diferentes clubes con piletas para su habilitación.

Colonias de vacaciones para los más chicos

El año que viene regresan al 100% las colonias de vacaciones para niños, adultos y personas con discapacidad. Luego de un verano de pandemia y pocas propuestas, el 2022 promete ser un verano concurrido.

El Municipio de Roca ya lanzó dos colonias que se desarrollarán simultáneamente, una en el Patronato y la otra en el predio de Apycar de la Isla 32.

La colonia en Apycar será para niños que asistan a la escuela Primaria desde este año, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad a partir de 17 años. La colonia en el patronato es también para niños de primaria y personas con discapacidad, pero entre 7 y 16 años.

Los períodos son uno en enero y otro en febrero. Del 10 al 28/01 y del 31/01 al 18/02. Ambas serán de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Para la colonia Apycar, el municipio pondrá a disposición transporte.

El Club Deportivo Roca también ofrece su colonia con actividades recreativas, talleres, bicicleteadas, pileta. Esta destinada a niños de 3 a 11 años. Será en enero del 4 al 31/01 y en febrero del 1 al 18. Los horarios son de 14 a 18:30. Los valores por cuatro semanas de enero rondan los $10.500 para socios y $12.500 para no socios, en tanto las tres semanas de febrero son $9.200 para socios y 10.900 no socios. El costo por semana es de 4.400 para socios y 5.600 para no socios. Las inscripciones ya están abiertas. Para consultas, comunicarse con Nancy Pérez 2984550578.

La Asociación Española lanzó su colonia que empezará el 4/01 hasta el 18/02 de 9 a 13. Habrá juegos y actividades deportivas para niños entre 3 y 15 años. Para más información comunicarse al 4423990.

Las opciones en Huergo y Regina

Regina tendrá su propuesta para disfrutar del balneario municipal de la Isla 58 a orillas del río Negro. Es una de las opciones elegidas por los vecinos no solo de esta ciudad sino de otras del Alto Valle. El amplio predio, con arbolado, cuenta con parrilleras y mesas, conexiones eléctricas, alumbrado público y baños. El Área Recreativa Fortín Lagunita de Huergo, es otra de los lugares en los que se puede disfrutar el arbolado y las aguas del río Negro. De lunes a miércoles el ingreso es libre y gratuito, mientras que de jueves a domingo el ingreso por persona tendrá un costo de $100. Los menores de cinco años entran sin cargo.

La pileta del club Deportivo Roca está remodelada y preparada para recibir a gran cantidad de socios.

El balneario cuenta con todos los servicios; parrilleras, mesas, sectores de acampe, proveeduría y locales gastronómicos, un tobogán acuático y espacios con juegos para los más chicos.

Dentro del Área Recreativa Fortín Lagunita, también está el gremio Stihmpra, que ofrece la posibilidad de disfrutar la tarde con parrilleras, canchas para actividades deportivas, y dos piletas, una de ellas semiolímpica.

Los clubes Atlético Regina y Círculo Italiano, renovarán esta temporada las propuestas de colonia para los mas chicos.

El club Regina comenzó con la inscripción para la colonia para niños a partir de los 5 años. El costo será de $6.000, con opción de solo dos semanas por $4.000. En la pileta del club Italiano, la colonia por toda la temporada tendrá un costo de $9.500 para los socios y de $13.500 para no socios; por un mes será de $7.500 y $9.500, y también se podrá optar por día o por semana. Además, la colonia municipal para los chicos de los diferentes barrios se realizará el balneario de la Isla 58 de forma gratuita.

Los clubes todavía no fijaron los valores para la temporada libre de pileta.