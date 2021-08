Llega una nueva edición de Experiencia IDEA Agroindustria

Reflexionar acerca del escenario actual y trazar tendencias respecto a lo que viene en materia política, económica y productiva, es crucial para quienes tienen en sus manos la capacidad de invertir y generar empleo.

En ese marco llega Experiencia IDEA Agroindustria, el mayor foro de debate empresario del centro del país.

La cita es el próximo martes 24 de agosto en formato híbrido, y se realizará en la ciudad de Rosario desde las 14 Hs. Quienes opten por la modalidad online, podrán acceder a la inscripción sin cargo.

Durante el encuentro, se abordará la relación sinérgica entre el campo y la industria para incrementar el valor agregado, la creación de trabajo y las exportaciones agroindustriales. También se analizarán casos de economías regionales en expansión y las últimas tendencias en proteínas alternativas.

El encuentro comenzará con la participación de Paula Altavilla, Vicepresidenta 2° de IDEA, Presidenta del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric; y Enrique Humanes, Director de IDEA, Presidente de IDEA Rosario y Vicepresidente de operaciones de Trafigura, quienes abordarán a la agroindustria como agregador de valor y generador de trabajo.

A continuación, Pablo Javkin, Intendente de la Municipalidad de Rosario, Luis Basterra, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; y Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe, darán las visiones locales, nacionales y provinciales, respectivamente, sobre cómo potenciar el crecimiento del sector agroindustrial.

Luego, Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de ECO GO CONSULTORES, analizará los riesgos y oportunidades de la economía postpandémica y postelectoral. Después, en el panel “Una hoja de ruta para el sector agroindustrial”, Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura de la Nación; Ivo Sarjanovic, Director no ejecutivo de Adecoagro; y, Gustavo Idígoras, Presidente CIARA CEC, explorarán las oportunidades agroindustriales para la Argentina en el actual contexto internacional, incluyendo las proyecciones en materia de precios internacionales de los commodities, y el diseño e implementación de un plan agroindustrial sostenible.

Mas tarde, Alberto Arizu, CEO Bodega Luigi Bosca; Ivana Cavigliasso, Presidenta de la Cámara Argentina del Maní y Directora de Prodeman; Carlos Enríquez, Socio Gerente de Vista Alegre y vicepresidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados; y, Rosana Negrini, Presidenta de Agrometal narrarán diferentes casos que reflejan el impacto de las economías regionales en el desarrollo de un país más federal.

El panel “La revolución proteica que se viene” contará con la participación de Gastón Paladini, Co-fundador y CEO de Moolec Science; Gonzalo Ramírez, Ex CEO Global de Luis Dreyfus, Fundador y CEO de Swiss Pampa; y, Deia Vilela, Directora de la división de Health & Bioscience de IFF para América Latina, quienes compartirán las últimas tendencias en el desarrollo de proteínas alternativas: proteínas basadas en plantas, por fermentación de precisión y por cultivo de células. El desafío de lograr una paridad entre las proteínas animales tradicionales y las proteínas alternativas en términos de costo, experiencia organoléptica y nutrición será uno de los ejes de este espacio.

Por su parte, Sebastián Campanario, economista y periodista en La Nación, explicará cómo potenciar la creatividad ante la disrupción.

Finalmente, Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente del Grupo Murchison, estará cargo del cierre de la edición 2021 de Experiencia IDEA Agroindustria.

Para participar virtualmente de Experiencia IDEA Agroindustria 2021, hay que inscribirse de manera gratuita en: https://agroindustria.idea.org.ar/