Lluvia afectó a familias que esperan solución por ocupación de terrenos

La intensa lluvia que se registró durante la tarde del miércoles en la región, provocó pérdidas materiales a un grupo de familias de Villa Regina que desde hace dos meses ocupan tierras en inmediaciones del barrio Villa Alberdi, y esperan por una respuesta del municipio para el acceso a lotes de carácter social.

La precarias viviendas levantadas con maderas, plásticos y chapas, se inundaron por la cantidad de agua que cayó en pocos minutos en Villa Regina, y todas las pertenencias que tenían en el interior quedaron totalmente mojadas.

Movimientos sociales de la localidad pusieron en marcha una campaña solidaria para poder brindar a las familias colchones y ropas para asistir al grupo de cinco familias, en los que hay niños, mujeres embarazadas y personas mayores.

«Realmente queremos que el intendente Marcelo Orazi y el secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, se pongan la mano en el corazón y nos den una respuesta«, señaló Marilyn Rojas, referente del grupo que desde hace poco más de dos meses ocupan una franja de tierras ubicadas sobre la margen sur del Loteo Ledda en inmediaciones del barrio Villa Alberdi.

«Queremos una respuesta, queremos poder contar con un terreno para levantar nuestras casitas para nosotros y nuestros hijos. No queremos nada regalado, queremos pagar por el terreno», enfatizó la referente.

Detalló que la lluvia que cayó durante la tarde del miércoles en este sector, comenzó a anegar el predio donde levantaron las precarias viviendas y no hubo manera de evitar que el agua ingresara mojando todos los elementos con los que cuenta para vida diaria.

Por la ocupación del predio las familias fueron denunciadas por el municipio y la justicia los imputó por usurpación; al tiempo que determinó que en caso de no abandonar en forma voluntaria el lugar, se realizará un desalojo con la fuerza pública. No obstante los plazos para el desalojo no se cumplieron, porque tampoco se avanzó en la mesa de negociación propuesta por la justicia entre el municipio y los ocupantes, para arribar a una solución de reubicación.