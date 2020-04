Los choferes de KoKo adhieren al paro y no habrá servicios en la región durante 24 horas

Desde la empresa KoKo se informó que la medida adoptada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) afectará todos los servicios y frecuencias de la firma que recorre distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La medida -anunciada anoche- comenzará a tener vigencia este mediodía y se extenderá hasta mañana.

"Pedimos disculpas a las personas que están utilizando el servicio, muchos de ellos médicos, enfermeros y personal de seguridad, pero la medida es de alcance nacional y no habrá transporte a partir de hoy y hasta mañana", dijo Horacio Longarini, uno de los referentes de la firma de transporte quien aseguró que por la información con la que cuentan, la protesta afectará todos los servicios y áreas de la empresa.

Cabe recordar que anoche, el gremio emitió un comunicado de prensa que tuvo su inmediata repercusión en las delegaciones regionales de UTA, quienes adhirieron a la medida de alcance nacional.

"Ante el incumplimiento al pago de salarios del personal representado, se ha resuelto la retención de tareas a partir de las 12 horas del día jueves 16 hasta las 12 horas del viernes 17 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo", dice un comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández y otras autoridades del gremio.

Desde la empresa aseguraron que la situación resulta asfixiante no sólo para los trabajadores sino también para la propia firma ya que desde que comenzó la cuarentena obligatoria y se ordenaron nuevas medidas para para el transporte de pasajeros, se redujo en un 90% la circulación de los usuarios.

Longarini aseguró que se restringieron frecuencias pero que los recorridos se mantuvieron a pesar de la caída drástica de la cantidad de pasajeros. "La decisión la tomó el gremio pero si esta situación se mantiene, en pocos días más la iba a tomar la empresa", dijo el referente de la firma, quien aclaró que no hay recursos para afrontar el pago de salarios y de combustible.

"Esto no es mágico, si no se pueden pagar los salarios y no hay combustible; esto no funciona", sostuvo Longarini , quien confirmó que la medida decretada por UTA comenzará a tener vigencia desde este mediodía y hasta mañana a la misma hora.

En tanto de la UTA regional se informó que la medida no sólo alcanza al empresa KoKo sino también a la de Cipolletti y General Roca. "No trabajarán KoKo, Pehuenche, ni 18 de Mayo", declaró el dirigente gremial consultado hace unos minutos.