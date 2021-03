Los Critics' Choice Awards abren la temporada de premios al cine

Nominados. Gary Oldman ("Mank"), Tom Hanks (News of the World"), Chadwick Boseman (Da 5 Bloods) y Frances McDormand (Nomadland).

Rafa Sarmiento, quien desde 2010 conduce las transmisiones latinoamericanas de la señal TNT durante la temporada de premios al cine y la televisión hollywoodense, destacó el "reto tecnológico" que presenta la pandemia de Covid-19 y afirmó que más que una "antesala", los Critics' Choice Awards, que se entregarán este domingo, son una "bonita y efectiva caja de resonancia" de lo que puede ocurrir en los Oscar.

En diálogo con Télam y otros medios nacionales e internacionales, Sarmiento consideró además que la situación mundial por el coronavirus "aporreó y pateó a parte de la industria" cinematográfica, la cual "va a tener que pasar por una seria transformación" debido a la caída del consumo en las salas convencionales.

"Este año fue muy peculiar y es una temporada rara, inusual y con un gran reto tecnológico, aunque creo que para el espectador las cosas no han cambiado mucho", dijo el periodista y crítico de cine mexicano de cara a la 26ta. ceremonia de los Critics' Choice Awards.

Los lauros otorgados por más de 400 críticos de Estados Unidos y Canadá en Argentina podrá verse desde las 21 doblado al español en TNT y en su idioma original por TNT Series.

Al respecto, contó que para él y el resto del equipo que integra la señal, las transmisiones de la temporada, que arrancó el domingo pasado con los Globos de Oro, representan "verdaderamente otro show", y que debieron "enfrentarse personalmente con algunas complicaciones técnicas que se fueron resolviendo".

"Afortunadamente tenemos técnicos bien capaces, estamos transmitiendo en una triangulación entre Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y Madrid, y la verdad es que está saliendo bastante bien, aunque suceden las cosas que suceden cuando se hace televisión en vivo", agregó.

Por otro lado, Sarmiento se mostró en desacuerdo con la trillada frase que califica a los Globos de Oro y a los Critics' como "la antesala" de los premios Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ya que son "animales muy diferentes".

Considerando que la última se distingue por tratarse de una organización integrada por personas de los mismos gremios de las categorías que se votan, aseguró que los premios de la crítica son una "bonita y efectiva caja de resonancia" de lo que puede ocurrir en los Oscar.

Rafa Sarmiento, conductor de la temporada de premios para TNT.

"En el Critics' Choice, que es un premio un poco más nuevo, el porcentaje de correspondencia con lo que sucede en los Oscar sube, porque son un poco más abiertos en la cantidad de nominaciones en cada categoría y a diferencia de los Globos de Oro, también incluye más categorías técnicas", explicó.

Y en relación a esas diferencias, añadió que los Critics' son "un evento en crecimiento, que todavía no tiene tanto prestigio", por lo que "van a tener que hacer algún tipo de entrega que se desmarque y que siga siendo un show de televisión agradable".

De todas formas, sostuvo que los galardones concedidos por la crítica "son poco legibles, no se sabe tanto hacia dónde van".

"Todo puede suceder, hay películas que son abrumadoramente nominadas y después se convierten en las grandes perdedoras", dijo con el reciente ejemplo de "Mank", la cinta de David Fincher que llegó a los Globos de Oro con la mayor cantidad de candidaturas y se fue sin llevarse ninguna estatuilla.

La película que retrata el detrás de escena de la escritura del guion del clásico de Orson Welles "El ciudadano" espera la ceremonia de este domingo con 12 nominaciones, pero el periodista no cree que sea "la favorita".

"Me parece una bestialidad de cinta, tengo mis peleas con ella pero reconozco el oficio aplastante, línea por línea quizás no tendría competencia, pero el cine no se mide así, para mí se trata de sensaciones, lo que exhubera, lo que indigna, lo que enamora o lo que entristece", afirmó.

En ese sentido, nombró a "Nomadland", dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por la ganadora del Oscar Frances McDormand como "la favorita del año", porque "es muy poco convencional y mantiene un nivel narrativo que nunca se cae, que provoca mucha angustia y desasosiego, en pequeños retratos que no siempre son interesantes para la gente, pero que acá están logradísimos".

En tanto, Sarmiento se refirió a la pandemia de coronavirus que se extiende desde hace casi un año por todo el planeta y la convivencia y las consecuencias para la industria cinematográfica, y opinó que "va a ser muy difícil matar al cine".

"La producción continúa y se ha intentado mantener como se pueda, los exhibidores son los que se llevan la parte más dura porque se han perdido muchos empleos y se cerraron muchas salas de cine en todos lados", lamentó.

En esa línea, remarcó que si bien "ya se venía sintiendo una transformación en la forma de consumo" de las producciones, "el cine se ve en grandote, a oscuras, en silencio y sin celular", y que "verlo en la casa nunca va a ser igual".

"La experiencia cinematográfica se debe vivir donde se tiene que vivir, y es una tragedia lo que está pasando ahora, pero no creo que vaya a desaparecer, me parece que como muchas otras cosas va a tener que pasar por una seria transformación", concluyó.