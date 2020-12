Los cuidados que hay que tener para mirar el eclipse sin dañar los ojos

El eclipse total de sol que se producirá este lunes 14 de diciembre y que puso a la región en un lugar de privilegio para su observación será un espectáculo único pero hay que realizarla con las debidas precauciones para que no cause lesiones oculares irreversibles o de difícil recuperación.





Es que la exposición de los ojos a la luz solar directa o con los filtros inadecuados puede resultar en una experiencia traumática para los espectadores de este fenómeno, coincidieron profesionales oftalmólogos de la región.



Consultada al respecto, la doctora Isabel Fernández de Román fue categórica al afirmar que “hay lesiones que son irreversibles y que con un mínimo de cuidados pueden evitarse fácilmente”. Un diagnóstico con el que también coincidió el oftalmólogo roquense Javier Lecot (ver aparte).

Isabel Román, oftalmóloga de Roca.



La profesional destacó la necesidad de brindar información cierta y por ello alertar a las personas resulta de fundamental importancia frente a fenómenos que no se viven todos los días.



“El eclipse tiene distintas fases y una de ellas es total, aún así nunca hay que mirar directamente hacia el sol, esto vale con eclipse o sin eclipse”, aclaró la doctora.



El sol emite rayos que son muy dañinos para el ojo humano.

“Los daños que produce el sol en los ojos se pueden clasificar en reversibles o irreversibles. Los rayos solares son infrarrojos y ultravioletas, en general los primeros producen congestión, queratitis, lesiones que son más molestas pero se pueden tratar. Los daños irreversibles son cuando pasan los rayos ultravioletas directamente y afectan a la retina y a la mácula, que es el área de mayor visión, el área de la visión más discriminativa, los rayos son dañinos para el ojo en general pero para la retina en particular, produce un daño fotoquímico”, indicó la profesional oftalmóloga.





El daño más importante que se puede producir y es irreversible es la maculopatía solar que provoca en el paciente la pérdida de la visión central. “Si esto ocurre el paciente ve una mancha negra en el centro de su visión, si quiere leer va a ver hacia los costados pero no lo que quiere leer”, dijo Román.



Este es un evento sumamente importante y se ha fomentado que la gente vaya, “no es que no se pueda ir o mirar, se puede mirar con una protección adecuada que son lentes especiales de eclipse que cumplen con normas internacionales ISO 12312/2, eso se consigue en ópticas de la región”.



“Aún así con protección adecuada, lo recomendable es no mirar más de 20 o 30 segundos hacia el sol”, comentó la profesional.

Otra cosa que no se debe hacer es mirar el sol de manera directa a través de radiografías. “Eso es un mito”, indicó Román.



Tampoco sirven para observación directa los lentes o prismáticos que no tengan los filtros adecuados. Por ejemplo, no se recomienda bajo ningún punto de vista el uso de los lentes para sol que se utilizan habitualmente en época estival.



Otra de las cosas que se pueden usar son los filtros de soldador, pero no cualquier filtro sino aquellos que tienen protección 14 o más. Estos filtros deben estar en buen estado, sin grietas, sin rayones o sin roturas de ningún tipo.



La doctora Román recomendó además “tener mucho cuidado con los niños cuando ocurra el eclipse, porque ellos no están al tanto de las precauciones que se deben tomar para realizar esta actividad de manera segura”.



Por último, la profesional recordó que está plenamente vigente el protocolo covid y que será muy necesario cuidarse adecuadamente en las aglomeraciones de gente que estará observando este fenómeno.

Los anteojos 800 pesos es el valor aproximado de los lentes especiales que se venden en la región para ver el eclipse de sol; se consiguen en las ópticas.

Javier Lecot: "Hay que tomar los recaudos necesarios"



“La gente tiene que saber que desde el punto de vista de la salud ocular y frente a este fenómeno que tienen que cuidarse, porque pueden resultar con daños graves si no tienen la precaución necesaria”. Sin preámbulos, el oftalmólogo roquense Javier Lector alertó sobre los efectos que puede tener el hecho de observar el eclipse de sol sin la protección adecuada.

Javier Lecot, oftamólogo de General Roca.



“Los rayos ultravioletas son muy peligrosos para la visión y hay una zona en particular, la mácula, que forma parte de la visión central y que por la exposición a estos rayos puede sufrir daños muy severos. Esa mácula es un grupo de células muy delicadas y sensibles a los rayos ultravioletas del sol, y según el tiempo de exposición el daño puede ser irreversible”, ilustró el profesional .

Hay que tomar unos pocos recaudos para disfrutar del eclipse sin que cause daños a la visión". Javier Lecot, oftalmólogo roquense.



“Exponer la mácula durante unos 30 segundos a los rayos directos del sol producirá primero una inflamación y luego una cicatriz, esa cicatriz va a hacer que el ojo no vea nítidamente por la quemadura de esas células, y eso no tiene arreglo, no hay tratamiento para revertir el daño de la mácula, entonces la recomendación en este caso es cuidarse de manera adecuada”, recomendó Lecot.



“El que quiera mirar el eclipse va a tener que proveerse de unos vidrios de soldador con filtro número 14 que es lo único que te va a proteger bien, no sirven para esto los anteojos de sol, ni las placas radiográficas, ni los binoculares, ni el celular”, resaltó el oftalmólogo.