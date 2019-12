Los cuidados que necesitan los perros de la tercera edad

Por Adriana Ortíz

En normas generales, a partir de los 7 años los perros son considerados “gerontes”. Por este motivo, es necesario brindarles un alimento adecuado a sus requerimientos y prestar especial atención a su salud, para asegurarles una buena calidad de vida en sus últimos años. La consulta periódica con el veterinario de cabecera además de necesaria ayudará a detectar problemas propios del envejecimiento.

La veterinaria Claudia Ambros ( matrícula 841) de Río Gallegos, que reside en Cipolletti desde 2013, explica que la audición, visión, corazón y huesos son los primeros en afectarse.

Una de las consecuencia de los años en los animales es que van perdiendo la “visión”, principalmente por maduración del cristalino, explica Ambrosi. En general, se trata de un cambio gradual al que logran adaptarse sin mayores complicaciones.

También la audición comienza a disminuir con el paso del tiempo y, al igual que la visión eso “no significa que el perro esté sufriendo. Simplemente no responderá a los sonidos de la misma manera que antes”, explica la experta.

La evaluación de la función cardíaca también es importante. El veterinario decidirá aquí si es necesario realizar algún otro tipo de estudio complementario.

Otro tema a tener en cuenta es la artrosis, que es muy frecuente en perros gerontes, especialmente en los de talla grande o con sobrepeso. “El animal empieza a mantenerse más tiempo echado; le cuesta levantarse, y hasta puede emitir gemidos al hacerlo. Es primordial cuidar el peso. Debemos ser conscientes de que esto no es una limitante para su vida, ni los perjudica anímicamente, ya que pueden manejarse con total naturalidad en su entorno. Lo único que notaremos es que caminarán más lento, con cautela. En este caso, debemos intentar no cambiar los muebles de lugar, y no dejar elementos en el piso que puedan ser un obstáculo, evitando así que nuestro perro se tropiece”, advierte la médica.

A modo preventivo, la veterinaria aconseja hacer anualmente análisis de sangre para conocer el estado de su función renal y hepática. Este control médico además de detectar si el animal presenta algún tipo de anemia, ayudará a descubrir a tiempo si existen alteraciones del sistema inmunológico.

Lo que hay que tener en cuenta

- Controlar su alimentación, y sus necesidades nutricionales.

- Un buen suplemento dietario ayudará a fortalecer los huesos.

- Debe realizar ejercicios moderados.

- En caso de que padezca artrosis, hay tratamientos.

- Realizar un control médico.

- Cumplir con el plan de vacunación.