Los hostels de Bariloche sintieron la falta del mochilero europeo

La falta de los mochileros europeos se sintió fuertemente en los hostels esta temporada de verano en Bariloche. En cambio, no faltó el público mochilero argentino que alternó varias noches con los refugios de montaña.

“Claramente, no tuvimos la temporada de otros veranos. El nivel de ocupación fue menor pero igual, superó las expectativas que teníamos. En mi caso, tuve un 80% de ocupación”, señaló Pablo Molteni, de la Asociación de Hostels Bariloche.

Explicó que se registraron “topes, como el fin de semana de Carnaval, que no hubo lugar. Pero también tuvimos varios días de enero con disponibilidad, algo que no era habitual. No estuvimos al 100%, como otros veranos”.

Molteni advirtió también un cambio en el público de los hostels. Por lo general, recibieron gran cantidad de familias con hijos pequeños, cuando tiempo atrás, recibían un 50% de extranjeros.

“Se notó mucho la falta del gringo mochilero que nos daba trabajo en noviembre, en diciembre y en marzo. Al trabajar solo con público argentino, en marzo ya comienzan las clases y los chicos, la universidad”, señaló.

Advirtió que luego del feriado del carnaval, se notó mucho la baja de ocupación. “Las reservas para marzo están muy tranquilas. Pasamos a tener una temporada corta como la costa. Este año, arrancó todo el 4 o 5 de enero, cuando antes teníamos buena ocupación a partir de las fiestas de fin de año”, indicó.

Molteni también cuestionó la competencia desleal de alojamientos informales que se publicitan a través de páginas web. “Con Airbnb nos bajó el promedio de estadía porque la gente se queda una noche y al día siguiente, le entregan un departamento. Es difícil competir contra la informalidad. Ellos no tributan, ni tienen empleados”, dijo y agregó: “Encima, en contexto de pandemia, la gente se siente más segura en una casa. La búsqueda de privacidad también fue clave. Entonces, esto genera una fuga de turistas y divisas”.