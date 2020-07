Los otros "cajoneos" en el Deliberante de Neuquén

El exconcejal del Frente Neuquino, Luis Durán, sostuvo que la ordenanza “cajoneada” de las multas por anexamiento es una muestra del ocultamiento de documentación durante la gestión de Cambiemos: “hubo otros casos”, sostuvo.

El edil mandato cumplido recordó que el dictamen de la Sindicatura municipal -que ordenó cobrar las multas por anexamiento y que el municipio requiera la devolución de las 8 hectáreas- fue “cajoneado” en el Deliberante por quien presidía la comisión, el actual concejal Mario Lara (antes de Cambiemos ahora de Juntos por el Cambio PRO - Somos Neuquén).

Durán recordó que pidieron una investigación judicial sobre las responsabilidades políticas ante la no recuperación de las 8 hectáreas apropiadas junto con el ex concejal Francisco Baggio por las continuas trabas políticas del MPN y Cambiemos para exigir que el intendente Horacio Quiroga restituya los terrenos a la ciudad.

Denunció que la mensura que realizó la municipalidad del parque Bardas Norte durante el último año de gestión (Quiroga – Monzani) excluyó las 8 hectáreas que hoy forman parte de la cancha de golf; pese a que en 1.992 cuando la comuna les prestó 3,5 hectáreas a barrio privado “se dijo que eran parte de la reserva natural y que debían abrir calles, hacer obras pluvioaluvionales antes de devolverlas; pero el barrio privado no las devolvió, se tomó más y en vez de abrir calles y hacer obras, cerró la Avenida de la Costa”, destacó.

Sobre el “cajoneo”, detalló que “cuando exigimos que nos contestaran a un pedido, la Sindicatura dijo que había enviado el informe hace más de un mes, pero no se había entregado. Lo exigimos y apareció, estaba cajoneada la respuesta de la Sindicatura. Luego el concejal Guillermo Monzani (que presidía el Deliberante) justificó que si no se pedían, no se entregaba todo lo que ingresaba al Concejo y Lara justificó que se había traspapelado”, recordó.

Durán agregó que en una revisión de las ordenanzas no incluidas en el boletín oficial que fueron de su autoría, encontró en el boletín de mayo de este año la ordenanza 13.983/19 sancionada en noviembre pasado, la que creó el Programa Municipal de defensa personal de mujeres.

La ordenanza de anexamiento, no fue la primera que se publicó en esta gestión por estar cajoneada; aunque la de capacitación en defensa personal para las municipales tenía 6 meses (desde la promulgación tácita) y la del anexamiento (13.618/16 ) casi 4 años.

Otra que encontró publicada por esta gestión fue la de los mapas hápticos en la ciudad (14.005/19) sancionada el 5 de diciembre (gestión Quiroga - Monzani) y publicada el 13 de enero (gestión Gaido).

Replicó al concejal Marcelo Bermúdez respecto a que el Deliberante nunca solicitó informes o el anexamiento de las tierras ocupadas por Rincón Club al decir que “fuimos a la justicia con Baggio porque la gente del MPN y Cambiemos nos votaban en contra siempre para hacer cumplir la restitución y apertura de las calles; hubo un intento incluso de venderle esas tierras al barrio privado a precio fiscal con un proyecto de ordenanza que tenía las firmas de Quiroga y Monzani, creo que hay que ver todas las responsabilidades políticas en esta intención manifiesta de cajonear orenanzas”, sostuvo Durán.