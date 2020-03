Los perros callejeros también serán asistidos durante la cuarentena

Los municipios de distintas ciudades de la región dieron informaron que durante el período que dure la cuarentena por coronavirus, brindarán mayor asistencia a los perros callejeros.

En Neuquén capital, desde la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli informó que desde su área se están alimentando a perros de los “lugares cerrados como Parque Norte, Paseo de la Costa, balnearios, Parque Central y plazas de la ciudad”. Ferracioli aseguró que “se están asistiendo con la alimentación, limpieza de caniles y atención veteranía a los 38 animales que viven en bienestar animal en dependencia municipal”.

Aquellas personas que de manera voluntaria brindan ayuda a los perros y gatos en situación de calle, o en sectores más vulnerables donde los perros tienen familia pero viven en condiciones precarias, no pueden asistirlos como habitualmente lo hacían, generando más dudas sobre qué pasará con ellos (y sus familias).

La funcionaria municipal sostuvo que para salir a las calles las autorizaciones “a los activistas para realizar lo que hacen habitualmente solo la puede emitir la Policía Federal o Provincial luego de que entrara en vigencia el DNU”.



Desde la secretaría de Medio Ambiente de General Roca, Laura Juárez informó que el municipio "solo avala y autoriza al personal municipal para realizar tareas acorde a esta problemática, y se está asistiendo a APA (Asociación Protectora de Animales) con dos trabajadores municipales para la atención de los canes. También se donaron 100 kilos de alimento y se brinda atención veterinaria y medicamentos.

En cuanto a los perros callejeros que deambulan por la ciudad, Juárez señaló que "se brinda atención veterinaria en casos de accidentes solo a perros callejeros sin dueños" e instó a la población a tomar conciencia y ser más responsables con las mascotas en general.

Ayuda de personal municipal en APA.



En Cipolletti, el equipo de Zoonosis y Vectores de municipio garantiza la atención de los animales del refugio de la Isla Jordán de 9 a 12. Cristian Blanco, secretario de Fiscalización informó que "el personal municipal concurre diariamente a darles de comer y realizar las tareas de limpieza necesarias".

Por otra parte las protectoras que quieran acompañar las tareas en el refugio podrán hacerlo, en ese "horario únicamente”, y añadió: “a las protectoras se les entregará una nota avalada por el municipio para que puedan concurrir al refugio sin inconvenientes debido a la situación sanitaria”. Las castraciones masivas, momentáneamente, están suspedidas para no aglomerar gente y cumplir con los recaudos necesarios de la pandemia.

En la localidad de Allen, por el momento, se han suspendido todos los turnos de castraciones masivas programadas, según se informó desde Zoonosis.



En Villa Regina el secretario de Medio Ambiente Hugo Cruzel, afirmó que el municipio tiene un convenio con APAN de un subsidio de $15.000 por mes más 26 bolsas de alimento. En cuanto a los perros callejeros quedaron suspendida las castraciones por el momento.

También destacó la tarea que realizan dos organizaciones de proteccionistas de la ciudad que, aunque no cuentan con Personería Jurídica, "cumplen un trabajo loable de mucha ayuda no solo con el municipio, sino tambien para con la comunidad que debido a la irresponsabilidad de gente que abandona a los animales", comentó Cruzel. Para tal fin, se está trabajando con abogados de la provincia de Neuquén, donde se atiende la situación caso por caso y si bien manifestó que no hay perros callejeros peligrosos, alguna situación aislada se lo llevan a APAN, el refugio canino.

En Choele Choel según Gabriel Jelen, médico veterinario y secretario de Producción y Cultura de la provincia, dijo que por el momento se suspendió el programa implementado de "esquema interacción urbana" en cada barrio de "castraciones libres y gratuitas para perros y gatos, animales callejeros y con dueños".

En la ciudad de Viedma "se establecerá un nuevo calendario con reprogramación de intervenciones (castraciones / esterilizaciones) en un sistema que contemple la actual contingencia sanitaria, evitando el contacto social, en virtud del aislamiento social obligatorio", según cofirmó Alexis Sánchez, secretario de Prensa municipal.