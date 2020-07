Los testeos barriales ya encontraron tres casos de coronavirus en Neuquén

Desde hace un mes se implementó el plan Detectar en Neuquén para encontrar casos sospechosos de coronavirus en los barrios de la ciudad. Hasta el momento, ya se encontraron tres positivos, pero anoche se dio a conocer, por primera vez, uno en el parte del comité provincial de emergencias.

En la ciudad, el plan fue implementado por el Municipio y el Ministerio de Salud. Los expertos sanitarios determinan sectores y los trabajadores municipales van puerta por puerta a las casas de los vecinos realizando encuestas. Se apunta a reforzar la vacunación de los grupos de riesgo y a encontrar casos sospechosos, para que se sometan al hisopado y, así, contener posibles contagios.

La responsable por parte del Municipio es la secretaria de Ciudadanía, Luciana Di Giovanetti, quien informó que en este mes de trabajo, ya fueron encuestadas más de 10.000 familias. Además, se completó el cronograma de vacunación de niños y adultos mayores.

Giovanetti explicó que el comité de emergencia distinguió por primera vez un caso hallado con el Detectar, pero es el tercero que se encontró en la ciudad con las encuestas. Además, resaltó que las encuestas se siguen realizando en distintos puntos de la ciudad.

Esta semana, Plottier también implementó un sistema de encuestas barriales, que no son parte del plan Detectar, pero funcionan de forma similar. También buscan casos sospechosos y evitar posibles contagios. Este es un trabajo preventivo porque no la localidad no tiene transmisión comunitaria, como Neuquén capital.