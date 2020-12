Los Menucos: la intendente Mabel Yahuar contrajo coronavirus

La intendente de Los Menucos, Mabel Yahuar dio positivo de COVID-19. La jefa comunal se hisopó ayer, antes de emprender un viaje a Capital Federal donde tenía previstos unos estudios médicos de rutina. Esta mañana, en el viaje, recibió un llamado telefónico del director del hospital de Los Menucos, Fernando Albizúa, quien le confirmaba el resultado positivo.

“Estoy bien, sin síntómas. Me hisopé para cumplimentar un requerimiento de la clínica en la que me iba a hacer los análisis. Suspendí todo y estoy volviendo” señaló a este medio.

La jefa comunal participó el pasado lunes junto a la gobernadora Arabela Carreras, de un acto de entrega de viviendas en la localidad de la Región Sur. Allí también estuvieron el Ministro de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Carlos Valeri, la interventora del IPPV, arquitecta Inés Pérez Ravento y la legisladora Soraya Yahuar, entre otros funcionarios.

“Ya les comuniqué a la gobernadora y al resto de quienes estuvieron en el acto que di positivo” afirmó.

Yahuar manifestó su preocupación por al incremento de los casos COVID en los últimos días. Ayer se realizaron 12 hisopados y 10 arrojaron resultado positivos, con lo cual la localidad suma 25 casos activos.

“No sé donde me pude haber contagiado. Trato de cuidarme mucho y de no salir, si no es necesario. Tengo mi mate en el municipio, mantengo la distancia y siempre uso barbijos. Inclusive durante este último tiempo he atendido por teléfono a la gente que quiere hablar conmigo” afirmó.

Pidió a la población “cuidarse” y adelantó que “es muy probable que me quede aislada en Viedma. Lo estoy evaluando. Estoy volviendo del viaje a Buenos Aires” afirmó pasada las 18 de hoy.