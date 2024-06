Gran Hermano: Darío sigue sin perdonar a Virginia por los dichos sobre su hijo y «Furia»

El sábado Virginia quedó eliminada de Gran Hermano tras compartir un duelo histórico con Juliana «Furia». Su salida generó distintas emociones en la casa, pero Darío fue el único que abiertamente, se mostró contento con el resultado.

Darío se encargó de dejar bien en claro que no lo entristeció la eliminación de Virginia y todo se debe a un rencor guardado que quedó tras el paso de Francisco -el hijo de Darío- a la casa. “Me da lástima que haya tomado ese camino con respecto a algo que no entiendo por qué lo hizo”, sostuvo el platense haciendo alusión a lo que la humorista dijo sobre su hijo aquella noche en la que durmió con Juliana.

“Por más que me pida disculpas yo no la voy a perdonar en mi vida”, continuó Darío y dió a entender que no le gustó cómo Virginia «lanzó el rumor» de que Francisco había compartido un momento de intimidad con «Furia». Además aseguró que el comentario de la humorista fue solo por estrategia.

En el confesionario, Darío se explayó más al respecto: “Todo lo que es juego me lo banqué, pero se metió con mi nene y ahí cambió todo. Más de la manera en que lo hizo. Ese fue el único tema grave que no puedo dejarle pasar”. Después aclaró que si bien estaba enojado, él igual se puso contento cuando Delfina ganó la casa.

Pese a sus declaraciones, Juliana le hizo una broma a Darío diciendo que estaba «como ella cuando se fue Mauro” o “como Nicolás cuando se fue Florencia”. Aludiendo a que el jugador tenía un interés amoroso por la humorista.

Por su parte, Virginia habló con Santiago del Moro y comentó que entiende el enojo, pero que le parece «una boludez». «Pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie. No fue un chisme. Yo sentí que hablaban y movimientos en la cama, sentí un ruidito particular», cerró.

Virgi explica las razones de sus comentarios hacia el hijo de Darío 👸🏼💬



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/Vct2JCLVlC — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 11, 2024

Gran Hermano: los familiares de los jugadores entraron a la casa

Esta noche, Gran Hermano estuvo llena de emociones. Luego del anuncio de Santiago del Moro, finalmente los familiares regresaron a la casa para acompañar a los jugadores que aún están en competencia.

Tal como adelantó Del Moro, a la casa este lunes ingresaron: la novia de Martín Ku, la mamá de Nicolás, una prima de Bautista, el marido de Emmanuel y la hija de Darío. La sorpresa aumentó cuando ante tantas dudas sobre si iba a ser posible su ingreso o no, la hermana de Juliana entró por la puerta grande a viva voz.

Según lo anunciado los familiares se quedarán en el juego. “La casa sacará a los acompañantes de a uno por día. Esta semana compiten por el liderazgo y por un all inclusive”, informó Del Moro.