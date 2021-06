Macri aceptó una propuesta de El Dipy: “Cuando quieras la hacemos”

David Adrián Martínez, “El Dipy”, lanzó una particular propuesta dirigida al expresidente Mauricio Macri. Fue luego de ser relacionado con Juntos Por el Cambio por las críticas al gobierno nacional.

"Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca?", tuiteó el cantante, y agregó: "¿Qué les pasa... si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola Mauricio Macri, ¿sale selfie?".

Macri no dudó y aceptó la propuesta del cantante de cumbia. “Cuando quieras hacemos la foto”, respondió en Twitter.

Luego de la respuesta, El Dipy festejó el mensaje del exmandatario: “Listo, sale selfie. Jajajajaja. Revienten”.

Cuando quieras hacemos la foto https://t.co/oDwHWktqOC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 2, 2021